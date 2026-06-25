O lecție de onoare transmisă din tată în fiu

În fiecare dimineață în care își așază uniforma pe umeri, plutonierul adjutant șef Nicușor Comanac repetă același gest pe care îl face de aproape trei decenii. Pentru mulți, este doar începutul unei zile de serviciu. Pentru el, este continuarea unui legământ început la 1 martie 1999, când a ales să își dedice viața Jandarmeriei Române.

De 27 de ani, destinul său este scris în ritmul misiunilor, al ordinelor și al responsabilităților asumate fără ezitare. A învățat că uniforma nu este doar un simbol al autorității, ci și al sacrificiului. În spatele fiecărei intervenții, al fiecărei ore petrecute în serviciu, s-au aflat însă și momente pierdute în familie: aniversări sărbătorite mai devreme sau mai târziu, serbări ratate și sărbători în care datoria a avut întâietate.

„Prezent!” a fost răspunsul pe care l-a oferit de fiecare dată când a fost chemat.

Dar există sacrificii care, în timp, se transformă în moștenire.

Copilul care privea uniforma cu admirație

Pentru Florentin, fiul cel mare al lui Nicușor Comanac, copilăria a însemnat și așteptarea întoarcerii tatălui din misiuni. Nu a privit niciodată plecările acestuia ca pe o despărțire, ci ca pe o lecție tăcută despre responsabilitate.

Își amintește uniforma albastră, poveștile spuse la întoarcere și respectul pe care oamenii îl arătau față de tatăl său. În mintea copilului de atunci, imaginea jandarmului era deja asociată cu ideea de ajutor, disciplină și curaj.

Anii au trecut, iar admirația s-a transformat într-o alegere de viață.

În vara anului 2018, Florentin-Nicușor Comanac a îmbrăcat la rândul său uniforma bleu-jandarm.

„Încă din copilărie priveam profesia tatălui meu cu admirație și respect. Îl vedeam ca pe un om dedicat, care își îndeplinea cu seriozitate și responsabilitate misiunile. Uniforma pe care o purta și felul în care vorbea despre serviciu mi-au creat o imagine pozitivă despre această profesie și despre rolul important pe care jandarmii îl au în societate”, povestește astăzi plutonierul major Florentin-Nicușor Comanac.

La 28 de ani, acesta este comandant de grupă în cadrul Detașamentului 4 Jandarmi Moinești al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, continuând drumul pe care l-a văzut încă din copilărie în propria familie.

Mândria unui tată

Pentru Nicușor Comanac, alegerea fiului său a fost una dintre cele mai mari satisfacții ale vieții.

Vorbește despre acest lucru cu emoție și cu o mândrie pe care nu încearcă să o ascundă.

„Cred că și-a ales această profesie din respect pentru ceea ce am făcut eu și din dorința de a fi de folos oamenilor”, spune jandarmul.

În spatele acestor cuvinte stau ani întregi în care exemplul personal a fost mai important decât orice sfat. Nu a fost nevoie de discursuri despre onoare, disciplină sau responsabilitate. Fiul le-a văzut zi de zi, trăindu-le alături de cel care i-a fost model.

Ziua în care au purtat aceeași misiune

Primăvara anului 2025 avea să aducă unul dintre cele mai emoționante momente din istoria familiei Comanac.

În zona lăcașurilor de cult din Ghimeș-Făget, în timpul unei misiuni de asigurare a ordinii publice, tatăl și fiul au fost repartizați împreună.

Sub același drapel. În aceeași uniformă. În aceeași misiune.

Pentru cei din jur erau doi jandarmi care își făceau datoria. Pentru ei însă, acel moment însemna mult mai mult. Era întâlnirea simbolică dintre două generații unite de aceeași vocație.

Anii de experiență ai tatălui și energia tinereții fiului mergeau acum în aceeași direcție.

Poate că nu au avut timp atunci să vorbească despre semnificația momentului. În profesia lor, misiunea vine întotdeauna înaintea emoției. Dar amintirea acelei zile a rămas una dintre cele mai prețioase pentru amândoi.

Tată, mentor și camarad

Astăzi, cei doi continuă să poarte aceeași uniformă și să servească aceeași instituție.

Pentru Florentin, tatăl său rămâne mai mult decât un coleg de armă. Este omul care i-a modelat caracterul și care i-a arătat, prin propriul exemplu, ce înseamnă să îți faci datoria indiferent de circumstanțe.

„Îi mulțumesc pentru tot sprijinul, îndrumarea și încurajările oferite. Are un rol important în formarea mea ca om și ca jandarm. Îi doresc multă sănătate, putere de muncă pentru misiunile care urmează și mă bucur de fiecare zi în care avem onoarea să purtăm amândoi această uniformă. Sunt mândru că sunt fiul său și că am șansa să îi urmez exemplul, luptând alături de el în aceeași armă”, mărturisește tânărul jandarm.

Într-o lume în care modelele autentice sunt tot mai greu de găsit, povestea familiei Comanac demonstrează că cele mai importante lecții nu se predau în săli de clasă și nici nu se scriu în manuale. Ele se transmit prin exemplul personal, prin sacrificiile făcute în tăcere și prin valorile care trec, nevăzute, de la o generație la alta.

Dincolo de uniformă, aceasta este povestea unei moșteniri de onoare. A unui tată care și-a slujit țara cu devotament și a unui fiu care a ales să îi urmeze pașii. O poveste despre familie, respect și datorie, scrisă zi de zi, sub aceeași stemă și sub același jurământ.