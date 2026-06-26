Jandarm din Bacău, fost component al lotului național de judo, exemplu de disciplină și profesionalism

Plutonierul adjutant Drăgan Constantin Sorinel, din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău, își construiește cariera militară pe valorile dobândite în sportul de performanță, după ce în copilărie și adolescență a practicat judo la nivel competițional, obținând rezultate importante pe plan național și făcând parte din lotul național de juniori.

Experiența acumulată pe tatami s-a transformat într-un fundament solid pentru activitatea sa de jandarm, unde disciplina, perseverența și autocontrolul sunt esențiale în îndeplinirea misiunilor de ordine și siguranță publică.

„Pentru mine, judo nu este doar un sport, ci o adevărată școală de caracter. Disciplina, respectul, perseverența și autocontrolul sunt principii care m-au format și care mă ajută zilnic în misiunile pe care le desfășor”, a declarat plutonierul adjutant Drăgan Constantin Sorinel.

Potrivit reprezentanților Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, parcursul profesional al subofițerului reflectă legătura dintre pregătirea fizică, reziliența psihică și responsabilitatea specifică profesiei militare. Valorile cultivate prin sport au contribuit la dezvoltarea capacității de reacție în situații de presiune, a spiritului de echipă și a dorinței permanente de autodepășire.

Prezența jandarmului la activitățile organizate cu prilejul Zilei Olimpice a evidențiat încă o dată rolul pe care sportul îl are în formarea viitorilor profesioniști din structurile de ordine publică și importanța promovării unui stil de viață bazat pe disciplină și performanță.

Prin exemplul personal, plutonierul adjutant Drăgan Constantin Sorinel rămâne un model de consecvență și profesionalism, demonstrând că performanța se construiește prin muncă, respect și dedicare.