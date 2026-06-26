Boala diareică acută, sub supraveghere în Bacău. DSP a raportat 39 de cazuri într-o săptămână

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău monitorizează, în perioada iunie–octombrie, evoluția bolilor digestive, inclusiv a bolii diareice acute (BDA), enterocolitei și dizenteriei, în cadrul programului național de supraveghere epidemiologică.

Potrivit datelor centralizate de instituție, în intervalul 15–21 iunie 2026, în județul Bacău au fost diagnosticate 39 de cazuri de boală diareică acută. Dintre acestea, un caz a fost diagnosticat în cabinetul medicului de familie, iar 38 de pacienți au necesitat internare.

Pentru limitarea răspândirii acestor afecțiuni, DSP Bacău recomandă respectarea unor măsuri elementare de igienă și siguranță alimentară. Printre acestea se numără spălarea mâinilor cu apă și săpun înainte de masă și după folosirea toaletei, spălarea atentă a fructelor și legumelor, prepararea termică corespunzătoare a alimentelor perisabile și păstrarea acestora în condiții adecvate, ferite de insecte și alți vectori.

Specialiștii recomandă, de asemenea, folosirea apei păstrate în recipiente curate și acoperite, menținerea curățeniei în locuință și evacuarea corespunzătoare a deșeurilor menajere.

DSP atrage atenția populației să evite consumul de produse alimentare comercializate în condiții necorespunzătoare, în special de la comercianții stradali sau din magazine care nu dispun de instalații frigorifice funcționale pentru păstrarea alimentelor.

Autoritățile sanitare vor continua monitorizarea evoluției bolilor digestive pe toată durata sezonului cald, perioadă în care riscul apariției acestor îmbolnăviri este mai ridicat din cauza temperaturilor crescute.