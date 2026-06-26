Atletism: Ramona Verman, de 10!

Zece știri scurte legate de proaspăta performanță a sportivei de 22 de ani antrenată de Aura Balaban la CSM Bacău care a devenit campioană balcanică de senioare la săritura în lungime. Zece, așadar. Fix ca nota pe care o merită deținătoarea titlului de campioană europeană U23

1 Duminica trecută, la Volos, în Grecia, Ramona Verman și-a adjudecat aurul balcanic la săritura în lungime. Acesta este primul titlu internațional cucerit de eleva Aurei Balaban la senioare, în condițiile în care ea se află în ultimul an la Tineret U23, fiind născută în 2004.

2 Totodată, reușita de la Balcaniadă i-a asigurat Ramonei calificarea la Campionatele Europene de atletism în aer liber pentru seniori ce vor avea loc în august, la Birmingham.

3 Și apropo de Europene; Balcaniada de atletism din Grecia poate fi considerată un autentic Campionat European în miniatură, în condițiile în care a reunit la start 22 de țări, unele din afara spațiului balcanic precum Austria, Israel, Ucraina, Azerbaidjan, Armenia, Malta, Moldova, Cipru ori San Marino. Asta pentru a înțelege și mai bine dimensiunea performanței realizate de sportiva CSM Bacău.

4 Ramona Verman a cucerit titlul de campioană balcanică la senioare cu cea mai bună săritură a carierei: 6,78 metri.

5 De altfel, atleta băcăuană și-a făcut un bun obicei de a izbuti recorduri personale la fiecare competiție majoră. Astfel, vara trecută, după ce s-a laureat campioană europeană de Tineret Under 23 cu un PB de 6,60 m, Ramona a cucerit bronzul balcanic la Senioare cu o săritură ce a măsurat 6,63m. Iar în primăvara acestui an, la Mondialele Indoor din Polonia, „CSMeoaica” a stabilit un nou record personal, sărind 6,72m. Și ca să vă faceți o idee, cu 6,72, rezultatul care a plasat-o pe Ramona pe locul 6 la Campionatele Mondiale de Sală de anul acesta, spanioloaica Fatima Diame a cucerit bronzul mondial la ediția de anul trecut, din China!

6 La Balcaniada de Senioare din 2025, Ramona Verman a ocupat treapta a treia a podiumului, fiind devansată de compatrioata sa, Alina Rotaru-Kottmann (bronz mondial la Budapesta, în 2023) și de cipriota Filippa Fotopoulou. Acum, pe podiumul balcanic am avut același trio, dar cu băcăuanca de 22 de ani pe primul loc, urmată de Rotaru-Kotmann (33 de ani) și Fotopoulou (30 de ani).

7 Nu este prima dată când Ramona Verman o întrece pe Alina Rotaru-Kotmann. În fapt, a devenit o constantă ca Ramona să facă „victime” ilustre la competițiile internaționale. Anul acesta, în ianuarie, atleta pregătită de Aura Balaban s-a impus la Indoor Silver Tour de la Dusseldorf, învingând-o pe nimeni alta decât multipla campioană europeană, mondială și olimpică, germanca Malaika Mihambo. Iar în martie, la Mondialele de Sală de la Torun, în Polonia, unde a fost mezina competiției, Ramona a depășit-o cu un loc și… doi centimetri pe medaliată cu bronz de la ultima ediție a Jocurilor Olimpice, americanca Jasmine Moore.

8 Anul trecut, Ramona Verman și-a îndeplinit un vis: să i se cânte imnul în timp ce se află pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Cadrul a fost asigurat de titlul continental de Tineret pe care Ramona l-a cucerit la Europenele derulate la Bergen, în Norvegia. „Îmi doream foarte mult să mi se cânte imnul, mai ales că atunci când am devenit campioană balcanică Indoor de junioare, la Belgrad, nu am avut bucuria aceasta”, a mărturisit campioana CSM Bacău. Nici acum, la Balcaniada de Senioare, nu s-a intonat imnul României, deși Ramona a cucerit aurul: „Am aflat că la întrecerile balcanice nu există această ceremonie. Păcat, pentru că un astfel de moment îți oferă un sentiment cu totul și cu totul deosebit”.

9 Grecia și Volosul îi prind bine Ramonei Verman, dovadă că și în 2025, și în 2026, băcăuanca s-a aflat pe podiumul Balcaniadei de Senioare, de fiecare dată cu Personal Best. „Ador Grecia. Faptul că anul trecut, deplasarea la Balcaniada de la Volos s-a făcut cu autocarul și nu cu avionul nu mi-a condiționat cu nimic randamentul, chiar dacă ne aflam în miezul verii, iar eu veneam la numai o săptămână după titlul european U23 din Norvegia. Iar motivul e chiar ăsta: că ador Grecia”, a explicat pentru „Deșteptarea” cea mai bună sportivă a Bacăului în 2025.

10 Ultima nu e doar despre Ramona, ci și despre Aura Balaban. Discuția e mult, muuult mai largă, dar ne rezumăm la atât: campioana și antrenoarea sa ar merita ceva mai multă apreciere. Nu credeți, oameni buni?