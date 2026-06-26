Un control ISCIR lasă Bacăul fără apă caldă. Toate centralele termice au fost oprite

Băcăuanii racordați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică au rămas fără apă caldă, după ce un control efectuat de Inspectoratul de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) a dispus oprirea tuturor centralelor termice aflate în funcțiune.

Într-o adresă semnată de directorul general al Thermoenergy Group S.A., Florin Paval, se precizează că măsura a fost luată în urma înregistrării Procesului-Verbal de verificare nr. C31-155 emis de ISCIR.

„Vă comunicăm că, în urma înregistrării Procesului-Verbal de verificare nr. C31-155 ISCIR Bacău, au fost oprite toate CT-urile din funcționare”, se arată în documentul transmis presei.

Reprezentanții Thermoenergy susțin că, împreună cu Primăria Municipiului Bacău, vor depune toate eforturile pentru remedierea situației și reluarea furnizării serviciului public.

„Vă asigurăm că, împreună cu Primăria Municipiului Bacău, vom depune toate eforturile și diligențele necesare în vederea satisfacerii serviciului public”, mai precizează conducerea societății.

Până la remedierea problemelor constatate de ISCIR, furnizarea apei calde este suspendată. Compania își cere scuze consumatorilor pentru disconfortul creat.

Deocamdată, nu au fost comunicate public motivele tehnice care au stat la baza deciziei ISCIR și nici termenul estimat pentru repunerea în funcțiune a centralelor termice.