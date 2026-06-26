Primăria Bacău deschide puncte de prim ajutor și distribuire a apei potabile pe perioada caniculei

Municipiul Bacău va organiza puncte de prim ajutor și distribuire gratuită de apă potabilă pe durata zilelor în care sunt în vigoare avertizări meteorologice de caniculă, pentru a reduce efectele temperaturilor extreme asupra populației.

Potrivit Primăriei Bacău, cele șase puncte vor funcționa zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00 – 18:00, în următoarele locații:

Școala Gimnazială „Georgeta Mircea Cancicov”, strada Prieteniei nr. 73;

Școala Gimnazială „Constantin Platon”, strada 9 Mai nr. 64;

Teatrul Municipal „Bacovia”, strada Iernii nr. 7;

fostul sediu al Primăriei Municipiului Bacău, strada Mărășești nr. 6;

Școala Gimnazială „George Bacovia”, strada Carpați nr. 14;

Școala Gimnazială „Dr. Alexandru Șafran”, strada Henri Coandă nr. 1.

Autoritățile locale recomandă populației să consume suficiente lichide, să evite expunerea la soare în intervalul 11:00 – 18:00 și să poarte haine lejere, în culori deschise, precum și acoperământ pentru cap.

Totodată, o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, persoanelor vârstnice și celor care suferă de afecțiuni cronice, categorii considerate cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi foarte ridicate.

Primăria atrage atenția că, în timpul caniculei, copiii și animalele de companie nu trebuie lăsați în autoturisme parcate, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interiorul vehiculelor poate crește rapid până la valori periculoase.