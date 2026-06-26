Primarul Bacăului a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”. Investiție de 80 de milioane de lei

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Bacău urmează să intre într-un amplu proces de modernizare, după ce primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a anunțat semnarea contractului de finanțare europeană pentru acest proiect. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 80 de milioane de lei.

Lucrările vor viza consolidarea seismică a clădirilor, reabilitarea termică și restaurarea arhitecturală, iar montarea de panouri fotovoltaice va crește eficiența energetică a școlii. Proiectul tehnic este deja finalizat, iar în prezent se desfășoară procedura de licitație pentru desemnarea constructorului.

De modernizare vor beneficia aproximativ 1.300 de elevi și 70 de cadre didactice și membri ai personalului auxiliar. Pe durata lucrărilor, cursurile vor fi mutate în căminul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, soluție stabilită împreună cu Inspectoratul Școlar Județean și conducerea unității.

„Investim în educație pentru ca fiecare copil să învețe într-o școală sigură, modernă și pregătită pentru viitor”, a declarat primarul Stanciu Viziteu.

Proiectul face parte dintr-un pachet mai larg de investiții educaționale derulate de Primăria Bacău. Sunt în curs și licitațiile pentru reabilitarea Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” și a Colegiului Național „Ferdinand I”, unde elevii vor rămâne în spațiile proprii printr-o reorganizare a orelor pe durata șantierului.