Tricolorul, înălțat mai aproape de cer. Tradiția jandarmilor băcăuani pe Vârful Șandru, de Ziua Drapelului Național

În dimineața răcoroasă de 26 iunie, când primele raze ale soarelui au început să mângâie culmile Nemirei, un grup de oameni îmbrăcați în albastrul uniformei de jandarm și-a început tăcut ascensiunea. Nu era o misiune de intervenție și nici una de salvare. Era o misiune de suflet.

La ora 9.00, jandarmii Postului Montan Slănic Moldova, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, au pornit spre Vârful Șandru, purtând în rucsac un simbol care valorează mai mult decât orice echipament: Drapelul Național al României.

Trei ore de urcuș prin pădure, peste poteci de munte și pante solicitante. Fiecare pas a însemnat efort, dar și respect pentru o tradiție pe care jandarmii băcăuani o păstrează cu aceeași emoție, an după an. La 1.640 de metri altitudine, acolo unde cerul pare mai aproape, iar privirea cuprinde zeci de kilometri de creste și văi, tricolorul a fost desfășurat și înălțat în bătaia vântului.

În liniștea muntelui, albastrul, galbenul și roșul au prins viață deasupra culmilor. Pentru câteva clipe, zgomotul lumii a rămas departe. Au rămas doar muntele, oamenii și drapelul.

Gestul nu este unul spectaculos doar prin efortul fizic pe care îl presupune. El vorbește despre continuitate, despre respect și despre legătura dintre cei care poartă uniforma statului și simbolurile naționale pe care au jurat să le apere.

„Ziua Drapelului Național este un moment de profundă recunoștință și mândrie patriotică. Arborarea tricolorului pe Vârful Șandru nu este doar o misiune anuală a jandarmilor băcăuani, ci este un simbol al datoriei noastre neclintite față de țară. Acolo, la înălțime, sub cerul liber, culorile drapelului ne amintesc de sacrificiile înaintașilor noștri și reînnoiesc legământul pe care îl avem: de a fi mereu la datorie, de a proteja cetățenii și de a cinsti valorile naționale care ne unesc”, a declarat inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, colonelul Eusebiu Bârnat.

Pentru turiști, Vârful Șandru este una dintre cele mai frumoase destinații din Munții Nemira. Pentru jandarmii montani, însă, în fiecare 26 iunie, el devine locul unde Drapelul României este ridicat simbolic mai aproape de cer.

Tradiția spune multe despre cei care o duc mai departe. Într-o perioadă în care simbolurile par uneori trecute în plan secund, câțiva oameni aleg să urce muntele doar pentru ca tricolorul să fluture deasupra tuturor. Fără ceremonii fastuoase, fără tribune și fără aplauze, doar cu respectul datorat unui simbol care îi reprezintă pe toți românii.

La finalul ascensiunii, drapelul a rămas să fluture în bătaia vântului, vegheat de crestele Nemirei și de cerul senin al începutului de vară. O imagine simplă, dar puternică, ce amintește că patriotismul nu se măsoară în vorbe, ci în gesturi care, repetate cu discreție și consecvență, devin tradiții.