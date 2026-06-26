Băcăuanii David Sârbu, Amelia Negulescu și Ioana Burcă, la Balcaniada U18 de la Novo Mesto

Bacăul va avea trei reprezentanți la Balcaniada de atletism Under 18 programată pe data de 4 iulie, la Novo Mesto, în Slovenia. Trio-ul băcăuan este compus din David Sârbu, Amelia Negulescu și Ioana Burcă.

David, antrenat la CSȘ/ CSM Bacău de mama sa, Mariana Sârbu, va concura în proba de triplusalt, în timp ce Amelia și Ioana, ambele pregătite de Cristi Nemțeanu la CSȘ/ SCM, vor lua startul la triplusalt, respectiv 800 m.

Cei trei atleți, care sunt calificați și pentru Europenele U18 de luna viitoare, din Italia, vor participa în acest weekend la finala Naționalelor Under 18 în aer liber de la Craiova.