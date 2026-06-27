Percheziții și controale în domeniul silvic, în Bacău. Peste 120 de metri cubi de lemn, confiscați

Polițiștii băcăuani au desfășurat, în perioada 23–24 iunie, o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale din domeniul exploatării, transportului, depozitării, prelucrării și comercializării materialului lemnos. În urma verificărilor, au fost constatate trei infracțiuni flagrante, iar peste 120 de metri cubi de material lemnos au fost confiscați.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, la acțiune au participat polițiști ai Serviciului de Ordine Publică, împreună cu colegi de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Poliția Municipiului Moinești și Poliția Orașului Dărmănești, sprijiniți de criminaliști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

În cadrul acțiunii au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară, au fost verificate 22 de autovehicule care transportau material lemnos și au fost efectuate șase controale la depozite de material lemnos și la un ocol silvic.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat două dispozitive mobile și patru camere video portabile, în vederea continuării cercetărilor.

Totodată, oamenii legii au constatat în flagrant trei infracțiuni privind transportul materialelor lemnoase fără aviz de însoțire sau fără proveniență legală.

Pentru alte nereguli descoperite în timpul controalelor, polițiștii au aplicat două sancțiuni contravenționale la regimul silvic, în valoare totală de 10.000 de lei, și au dispus confiscarea, faptică și valorică, a 122 de metri cubi de material lemnos, estimați la aproximativ 36.000 de lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor din cadrul Gărzii Forestiere Suceava.

Reprezentanții IPJ Bacău au precizat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în scopul protejării fondului forestier și combaterii infracționalității din domeniul silvic.