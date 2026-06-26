DSVSA Bacău: Recomandări pentru populație și fermieri în perioada caniculei. Controale sporite pentru siguranța alimentelor și protecția animalelor

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău a transmis un set de recomandări adresate consumatorilor, producătorilor agricoli, transportatorilor și crescătorilor de animale, în contextul temperaturilor ridicate prognozate în perioada următoare. Totodată, instituția reamintește obligațiile autorităților locale și anunță că medicii veterinari, fermierii și operatorii economici din domeniul alimentar au fost informați cu privire la măsurile ce trebuie respectate pentru prevenirea efectelor caniculei.

Atenție sporită la cumpărarea și păstrarea alimentelor

Specialiștii DSVSA atrag atenția că, în sezonul cald, riscul alterării alimentelor și al apariției toxiinfecțiilor alimentare crește semnificativ.

Consumatorii sunt sfătuiți să cumpere produse alimentare doar din unități autorizate sanitar-veterinar, să reducă la minimum timpul în care alimentele sunt ținute la temperatura mediului ambiant și să respecte condițiile de păstrare indicate pe etichetele produselor.

De asemenea, alimentele gătite trebuie depozitate în recipiente curate și acoperite, iar produsele decongelate nu trebuie recongelate. Fructele și legumele trebuie spălate înainte de depozitare și consum, iar alimentele alterate trebuie eliminate imediat pentru a evita contaminarea altor produse.

Reguli stricte pentru producătorii care vând lapte și brânzeturi

DSVSA Bacău reamintește micilor producători care comercializează lapte și produse lactate în piețele agroalimentare că trebuie să respecte cu strictețe normele de igienă în timpul mulsului și depozitării laptelui.

Laptele destinat consumului direct sau procesării trebuie să provină exclusiv de la animale sănătoase, iar producătorii trebuie să dețină documentele sanitar-veterinare care atestă starea de sănătate a animalelor. Totodată, laptele trebuie răcit imediat după muls și transportat în condiții care să mențină lanțul frigorific.

Transportul animalelor, doar în condiții de siguranță

Transportatorii de animale sunt obligați să evite deplasările în timpul orelor cu temperaturi ridicate, fiind recomandat ca transporturile să fie efectuate pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții.

Înainte de plecare trebuie verificată funcționarea sistemelor de ventilație și condițiile de microclimat din vehicule, iar densitatea animalelor transportate trebuie redusă cu 10-20% în perioadele caniculare.

Pentru transporturile care depășesc opt ore, sistemele de ventilație trebuie să mențină temperatura din compartiment între 5 și 30 de grade Celsius, iar animalele trebuie să aibă permanent acces la apă.

Apă, umbră și supraveghere pentru animale

Crescătorii de animale sunt sfătuiți să asigure permanent apă potabilă și adăposturi umbrite, să administreze hrana în cantități mai mici, dar mai des, să ude periodic animalele și adăposturile și să urmărească apariția semnelor de stres termic, precum deshidratarea, letargia sau accelerarea respirației.

În cazul apariției unor îmbolnăviri sau mortalități, proprietarii trebuie să anunțe de urgență medicul veterinar.

Recomandări speciale sunt adresate și proprietarilor de animale de companie, care trebuie să le asigure apă proaspătă și adăpost împotriva soarelui și să evite lăsarea acestora în autoturisme expuse la temperaturi ridicate.

Obligații pentru autoritățile locale

DSVSA Bacău reamintește că unitățile administrativ-teritoriale trebuie să informeze deținătorii de animale cu privire la fenomenele meteorologice prognozate, să asigure posibilități de colectare și neutralizare a deșeurilor animaliere, să stabilească locuri pentru retragerea animalelor în situații excepționale și să garanteze condiții corespunzătoare de depozitare și comercializare a alimentelor în piețele agroalimentare.

Instituția precizează că, prin serviciile sale de specialitate, au fost informați toți medicii veterinari împuterniciți, medicii veterinari oficiali, fermierii și operatorii economici care activează în domeniul creșterii animalelor și al producerii și comercializării alimentelor.

Cetățenii care observă nereguli privind siguranța alimentelor sau bunăstarea animalelor pot sesiza DSVSA Bacău la telefonul 0234.586.233 sau gratuit, prin TelVerde 0800.800.096.