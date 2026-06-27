Constructorul accelerează lucrările pe Lotul 3 al Autostrăzii A7 Focșani – Bacău. Stadiul execuției a ajuns la aproximativ 75%

Mobilizare susținută pe șantierul Lotului 3 al Autostrăzii A7 Focșani – Bacău, pe sectorul cuprins între localitățile Răcăciuni și Bacău. Constructorul concentrează în această perioadă eforturile asupra lucrărilor la structurile de pe traseu, în condițiile în care stadiul fizic de execuție a ajuns la aproximativ 75%.

Unul dintre cele mai importante puncte de lucru este pasajul peste calea ferată de la kilometrul 83+548, din zona localității Cleja, unde activitatea se desfășoară simultan pe mai multe fronturi.

Pasajul va avea o lungime totală de 1.215 metri și este proiectat cu 33 de deschideri, pentru realizarea acestuia fiind necesare 260 de grinzi.

În prezent, echipele execută lucrări de cofrare, armare și betonare a elevațiilor pilelor, cofrarea cuzineților, montarea grinzilor și turnarea plăcii de suprabetonare, etape esențiale pentru finalizarea structurii.

Lotul 3 al Autostrăzii A7 are o lungime de 21,522 kilometri și este realizat de asocierea SPEDITION UMB SRL – SA&PE CONSTRUCT SRL – TEHNOSTRADE SRL. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la 3 mai 2023.

Contractul are o valoare de 1,673 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene.

Autostrada A7, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Moldovei, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, urmând să asigure o conexiune rapidă între regiunile Moldovei și restul rețelei naționale de autostrăzi.

Sursa video: DRDP Iași