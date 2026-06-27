Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, victorie cu 1-0 contra Ungheniului

Primul amical al verii, prima victorie pentru divizionara secundă FC Bacău. Sâmbătă, 27 iunie, băcăuanii și-au început seria jocurilor de verificare, învingând, la Ruși-Ciutea, cu 1-0, gruparea din liga a doua a Republicii Moldova, FCM Ungheni.

Diferența a făcut-o autogolul lui Octavian Vătavu, care și-a deviat în proprie poartă un șut trimis de Andrei Pavel în minutul 82. „Alb-roșii”, care testează în această perioadă mai mulți jucători, au rulat întreg lotul avut la dispoziție: Anton, Gumenco, Baciu, Forisz, Agapi, Bordea, Cîrstean, P. Petre, Mitrică, A. Pavel, Banu, Ureche, Inglada, Albu, T. Axinte, Moise, Oasenegre, Burlacu, Luncașu, Coajă și R. Ciobanu.

Testul de la Ruși-Ciutea a consemnat debutul fundașului spaniol Carlos Inglada (ex ACSM Politehnica Iași), sub culorile Bacăului.

Următoarea partidă de pregătire a FC Bacău va avea loc săptămâna viitoare, contra Metalului Buzău.