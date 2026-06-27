Restricții pentru camioanele de peste 7,5 tone în 16 județe, din cauza caniculei

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată duminică, 28 iunie, în intervalul orar 12:00 – 20:00, pe sectoare de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 16 județe ale țării, ca urmare a valului de caniculă prognozat de meteorologi.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), măsura se aplică în județele Hunedoara, Arad, Alba, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu.

Restricțiile au fost instituite în contextul avertizărilor meteorologice de cod galben, portocaliu și roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie, care anunță temperaturi extreme, val de căldură persistent și disconfort termic accentuat.

Reprezentanții CNAIR precizează că măsura are rolul de a proteja sectoarele de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă și de a preveni apariția unor deformații majore ale carosabilului, provocate de traficul greu în condiții de temperaturi foarte ridicate.

Restricțiile sunt aplicate în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și nu se aplică mai multor categorii de transporturi esențiale. Sunt exceptate, între altele, transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, carburanți, mărfuri cu temperatură controlată, apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, produse agricole, produse alimentare, transporturile poștale, funerare, cele destinate intervențiilor în situații de urgență, precum și transporturile din cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR).

De asemenea, sunt exceptate utilajele proprii ale CNAIR și cele utilizate de firmele care execută lucrări în baza contractelor aflate în derulare.

CNAIR precizează că va actualiza măsurile în funcție de avertizările meteorologice emise în perioada următoare de Administrația Națională de Meteorologie.