Doi jandarmi aflați în timpul liber au identificat și ajutat la prinderea unui bărbat care se sustrăgea arestului la domiciliu

Vigilența și spiritul de observație a doi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au dus la depistarea unei persoane care se sustrăgea executării măsurii arestului la domiciliu.

Incidentul s-a petrecut într-un centru comercial din municipiul Bacău, unde cei doi jandarmi se aflau în timpul liber. Aceștia au observat un bărbat al cărui comportament le-a atras atenția, iar în urma verificărilor și a discuțiilor purtate au constatat că este persoana semnalată recent ca fiind evadată din arestul la domiciliu.

Acționând cu profesionalism, jandarmii și-au declinat calitatea, au legitimat persoana și au solicitat sprijinul unei echipe de intervenție.

La scurt timp, bărbatul a fost preluat și condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, unde a fost predat polițiștilor pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău subliniază că profesionalismul și vigilența personalului nu se opresc odată cu încheierea programului de lucru, intervenția celor doi jandarmi demonstrând încă o dată angajamentul acestora pentru siguranța comunității.