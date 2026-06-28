28 iunie. Zi cu istorie. Istoria unei zile

28 iunie 1940 – Drama teritoriilor abandonate fără luptă

Pentru români, 28 iunie 1940 este una dintre cele mai negre pagini din istoria noastră, una care continuă să trăiască în memoria acestei națiuni. O dramă cu răni atât de adânci, încât nici măcar nu îndrăznim să o acceptăm. Este ziua în care România Mare a fost sfâșiată fără ca un singur foc de armă să fie tras. În urma ultimatumului adresat de Uniunea Sovietică în seara de 26 iunie 1940, guvernul român a fost constrâns să evacueze, în numai patru zile, Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța. Peste 50.000 de kilometri pătrați de teritoriu și aproape patru milioane de locuitori au fost rupți din trupul țării.

Nu a fost doar o pierdere de teritoriu. A fost începutul unei tragedii umane.

Cedarea fără luptă a Basarabiei, Bucovinei de Nord și a Ținutului Herța în vara anului 1940 rămâne marea verigă lipsă din lanțul demnității noastre istorice, o rană lăsată să sângereze pe trupul rănit al acestei națiuni. Istoricii vorbesc pe bună dreptate despre paralizia decizională, despre lașitatea clasei politice, despre o Constituție călcată atunci în picioare și un jurământ de credință golit de sens și conținut. Totuși, dincolo de analizele reci de cabinet se ascunde drama sfâșietoare a pământului abandonat printr-o simplă semnătură.

Nimic nu doare mai tare în cronica acestui neam decât imaginea armatei române nevoite să se retragă cu armele în rastel, lăsând în urmă sate împietrite de spaimă, biserici în care clopotele băteau a jale și milioane de suflete care priveau neputincioase cum patria lor se topește la orizont. Aflate în retragere, coloanele de militari și refugiați români au fost ținta atacurilor venite din partea unor grupări comuniste locale sau minorități radicalizate, organizate ad-hoc; în orașe precum Chișinău, Cernăuți sau Soroca, asupra soldaților români s-a tras din podurile caselor, au fost scuipați, iar ofițerilor li se smulgeau tresele și epoleții în plină stradă; coloanele de refugiați au fost jefuite ș.a.

Am cedat atunci nu doar granițe, ci o parte din propriul suflet. Sârma ghimpată care a spintecat Prutul a trecut direct prin inimi, despărțind frați de frați și lăsând în urmă întrebarea care ne mai bântuie și astăzi în fiecare zi de 28 iunie: cum ar fi arătat istoria dacă am fi ales să cădem demni, luptând pentru fiecare palmă de pământ, în loc să îngenunchem în tăcere?

În spatele liniilor trasate pe hartă au rămas oameni. Familii despărțite peste noapte, sate împărțite de o frontieră impusă cu forța, intelectuali arestați, preoți persecutați, mii de români deportați în Siberia și Kazahstan, condamnați la foamete, muncă silnică și uitare. În anii care au urmat, politica de sovietizare a însemnat nu doar schimbarea administrației, ci încercarea sistematică de a șterge identitatea românească prin deportări, colectivizare, rusificare și rescrierea istoriei. Istoricii apreciază că numai în primul an de ocupație sovietică zeci de mii de persoane au fost arestate, executate sau deportate, iar tragedia avea să continue și după reocuparea teritoriului în 1944. Pentru generații întregi, Prutul nu a mai fost un râu, ci o frontieră a suferinței.

Un minut care a rămas în istorie

Puțini își mai amintesc astăzi imaginea care a simbolizat poate cel mai bine drama acelei veri.

În 28 iunie 1940, România a decretat doliu național. Drapelele au fost coborâte în bernă, orașele au amuțit, iar în fața Palatului Regal din București oameni obișnuiți au îngenuncheat pe caldarâm. Nu protestau. Nu strigau lozinci. Pur și simplu plângeau în tăcere pentru frații lor rămași dincolo de Prut. Acel minut de reculegere spontan a devenit una dintre cele mai emoționante imagini ale istoriei României moderne. Nu era un gest politic, ci unul profund uman. În acele șaizeci de secunde, o țară întreagă și-a exprimat durerea fără cuvinte.

Istoria nu poate fi schimbată. Memoria, însă, poate fi păstrată

La 85 de ani de la acele evenimente, Asociația „Lupii Tricolori” propune readucerea în actualitate a acelui moment simbolic. Duminică, 28 iunie, la ora 18:00, românii sunt invitați să păstreze un minut de reculegere în memoria victimelor ocupației sovietice și a tuturor celor care au suferit în urma raptului teritorial din 1940.

În București, comemorarea va avea loc în Piața Universității, unde participanții vor reconstitui gestul celor care au îngenuncheat în urmă cu opt decenii și jumătate. Istorici, reprezentanți ai mediului academic, clerici, jurnaliști și invitați din Republica Moldova vor vorbi despre semnificația istorică a acestei zile și despre obligația morală de a păstra vie memoria victimelor.

Organizatorii subliniază că manifestarea este dedicată exclusiv comemorării și adevărului istoric, fără mesaje de ură, intoleranță sau revanșism.

Basarabia nu este doar un capitol de istorie

Pentru generațiile tinere, 28 iunie 1940 riscă să devină doar o dată din manuale. Dar istoria nu înseamnă doar ani și tratate. Înseamnă destine. Înseamnă buneii care nu și-au mai revăzut niciodată copiii. Înseamnă trenuri ale deportării plecând spre Siberia. Înseamnă limba română interzisă în școli, biserici închise și oameni obligați să-și ascundă identitatea. Memoria acestor suferințe nu este un exercițiu de nostalgie și nici un gest împotriva cuiva. Ea reprezintă o formă de respect față de cei care au trăit drama istoriei și o garanție că asemenea tragedii nu vor mai fi privite vreodată cu indiferență.

Un minut pentru trecut, o lecție pentru viitor

Poate că un minut pare puțin. Șaizeci de secunde nu schimbă tratate și nu redesenează frontiere. Dar pot schimba felul în care privim trecutul. Istoria nu poate fi rescrisă. Dar poate fi înțeleasă. Iar un popor care își păstrează memoria nu trăiește prizonier al trecutului. Trăiește mai conștient de propriul destin. Mai mult decât atât, trăiește în Demnitate.