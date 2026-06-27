Costa Popovici, câştigător în Danemarca!

Campionul antrenat de Adrian Gavriliu la CSM Bacău s-a impus în a treia etapa a competiției

Constantin Popovici continuă să domine una dintre cele mai spectaculoase şi mai mediatizate competiții: Red Bull Cliff Diving World Series. Sportivul antrenat de Adrian Gavriliu la CSM Bacău și-a adjudecat a treia etapa a întrecerii desfășurată sâmbătă în Danemarca.

După bronzul american cucerit runda precedentă, în Florida, Costa a terminat pe primul loc reuniunea de la Copenhaga, cu un total de 420 de puncte. “CSMeul” în vârstă de 37 de ani a avut un parcurs excelent la etapa daneză care a presupus sărituri de pe clădirea operei din Copenhaga.

El i-a devansat în ierarhia generală pe englezul Aidan Heslop și pe celălalt român prezent în Red Bull Cliff Diving World Series, Cătălin Preda care se afla pe primul loc înaintea ultimei runde de sărituri. Următoarea provocare majoră pentru elevul lui Adrian Gavriliu este Cupa Mondială din Sardinia.