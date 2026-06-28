Festivalul Berii revine la Bacău. Patru zile de distracție, gastronomie și transmisiuni ale finalelor Cupei Mondiale

Băcăuanii sunt invitați, în perioada 16 – 19 iulie 2026, la o nouă ediție a Festivalului Berii, eveniment care va avea loc pe Insula de Agrement și promite patru zile de relaxare, muzică și preparate culinare pentru toate gusturile.

Potrivit organizatorilor, accesul la festival va fi gratuit, iar programul va include zone dedicate gastronomiei, divertismentului și activităților pentru întreaga familie.

Vizitatorii vor avea la dispoziție o ofertă variată de street food, preparate la grătar și barbeque pregătite de membrii Frăției Ceaunelor, dar și o zonă special amenajată pentru copii.

Unul dintre punctele de atracție ale ediției din acest an îl reprezintă transmiterea pe un ecran gigant a meciurilor din finalele Cupei Mondiale FIFA 2026, oferind iubitorilor fotbalului ocazia de a urmări cele mai importante partide într-o atmosferă de festival.

Programul va mai cuprinde Music Party Mix, o Sports Zone dedicată activităților recreative și numeroase momente de petrecere pe parcursul celor patru zile.

Festivalul Berii se va desfășura pe Insula de Agrement din Bacău în perioada 16-19 iulie, iar organizatorii îi așteaptă pe participanți cu intrare liberă și o atmosferă specifică marilor festivaluri de vară.