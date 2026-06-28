Jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Antitero Bacău, la un exercițiu competițional de pregătire

Militarii din cadrul Detașamentului 1 Antitero al Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău au participat la un exercițiu competițional complex, organizat pentru evaluarea nivelului de pregătire al structurilor participante.

Competiția a reunit 16 echipe și a inclus un traseu solicitant, alcătuit din probe care au combinat efortul fizic cu exerciții tactice și de tragere. Fiecare etapă a fost concepută pentru a testa rezistența fizică, îndemânarea, precizia și capacitatea de adaptare a participanților în condiții de stres și oboseală.

La finalul întrecerii, echipa Detașamentului 1 Antitero din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău s-a clasat pe locul al IV-lea, rezultat care evidențiază nivelul ridicat de pregătire profesională și buna coordonare a membrilor echipei.

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile Bacău au transmis felicitări militarilor pentru implicare, determinare și modul în care au reprezentat unitatea în cadrul competiției, apreciind că rezultatul obținut reflectă profesionalismul și spiritul de echipă demonstrate pe parcursul întregului exercițiu.

Totodată, conducerea unității le-a urat succes jandarmilor în misiunile operative și în viitoarele competiții de specialitate.