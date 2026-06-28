Jandarmii băcăuani intensifică acțiunile de prevenire după creșterea numărului de apeluri privind prezența urșilor

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a intensificat acțiunile de informare și prevenire în localitățile și stațiunile din județ, în contextul creșterii semnificative a numărului de apeluri la 112 care semnalează prezența urșilor în apropierea zonelor locuite sau frecventate de oameni.

Astăzi, jandarmii au desfășurat o campanie de informare în orașul Dărmănești, unde au discutat cu locuitorii din cartierele Boiștea, Sălătruc și Brătulești despre măsurile de autoprotecție care trebuie respectate în cazul unei întâlniri cu animalele sălbatice.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, astfel de activități vor continua și în perioada următoare, urmând să fie extinse în stațiunile turistice din județ pentru a reduce riscul producerii unor incidente în care ar putea fi implicați turiști sau localnici.

Jandarmii recomandă persoanelor care intenționează să se deplaseze în zone montane sau împădurite să se informeze în prealabil dacă în perimetrul respectiv a fost semnalată prezența urșilor și, dacă este cazul, să aleagă un traseu alternativ.

În cazul întâlnirii cu un urs, cetățenii sunt sfătuiți să nu se apropie de animal, să nu încerce să îl hrănească sau să îl fotografieze și să se retragă încet, fără mișcări bruște. Dacă ursul se apropie, este recomandată îndepărtarea lentă, cu fața către animal, iar pentru a-i distrage atenția pot fi abandonate treptat alimentele sau bagajele.

De asemenea, jandarmii atrag atenția că puii de urs nu trebuie abordați, chiar dacă par singuri, deoarece ursoaica se află, de regulă, în apropiere și poate deveni extrem de agresivă.

După ce ajung într-un loc sigur, persoanele care observă un urs sunt îndemnate să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 și să ofere informații cât mai precise despre locul în care se află animalul.

Reprezentanții Jandarmeriei Bacău îi îndeamnă pe cetățeni și pe turiști să manifeste responsabilitate și vigilență, subliniind că respectarea recomandărilor poate preveni producerea unor situații periculoase și poate salva vieți.