Testul pentru reducerea suspendării permisului și redobândirea dreptului de a conduce se mută la SPCRPCIV, de la 1 iulie

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău anunță că, începând cu data de 1 iulie 2026, intră în vigoare modificări privind procedura de susținere a testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, necesar în cazurile prevăzute de lege pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce și pentru redobândirea permisului de conducere.

Potrivit IPJ Bacău, atât programarea, cât și susținerea testului vor fi realizate exclusiv în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV). Candidații vor avea posibilitatea să susțină examenul la oricare dintre serviciile publice comunitare de profil din țară, indiferent de județul de domiciliu.

Reprezentanții instituției precizează că noua procedură are ca scop simplificarea demersurilor administrative, prin eliminarea obligativității prezentării la structurile de poliție rutieră pentru efectuarea formalităților și reducerea timpului necesar parcurgerii întregii proceduri.

Polițiștii recomandă persoanelor interesate să consulte din timp programul de lucru și condițiile de susținere a testului la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor unde intenționează să efectueze programarea.