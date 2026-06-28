Incendiu puternic în Poduri: trei locuințe și mai multe anexe, afectate de flăcări. Animalele au fost salvate

Un incendiu de proporții a izbucnit duminică seară în comuna Poduri, satul Bucșești, mobilizând un important dispozitiv de intervenție al pompierilor militari băcăuani.

La locul evenimentului au intervenit, în mod progresiv, echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă. În sprijin a fost solicitat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

În urma incendiului au fost afectate trei locuințe, un adăpost pentru animale și o anexă gospodărească, suprafața totală afectată fiind estimată la aproximativ 450 de metri pătrați.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Totodată, intervenția promptă a pompierilor a permis salvarea mai multor animale aflate în gospodăriile afectate, printre care porcine, păsări și iepuri.

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Pompierii reamintesc cetățenilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și utilizării acestora în condiții de siguranță, pentru prevenirea unor astfel de incidente.