Băcăuancele Alessia Ioana Burcă, Amelia Ioana Negulescu (ambele SCM) și Delia Ioana Aștefănoaie (CSM), campioane ale României U18!

Cele trei atlete, primele două antrenate de Cristi Nemțeanu, iar a treia de Teodora Jercălău, au dominat Naționalele de la Craiova derulate pe o căldură sufocantă, realizând totodată recorduri personale, prin care și-au reconfirmat baremul de participare la Europenele de juniori din iulie, de la Rieti (Italia)

Ce au în comun Alessia Ioana Burcă, Amelia Ioana Negulescu și Delia Ioana Aștefănoaie? Pe lângă cel de-al doilea prenume, faptul că alcătuiesc primissima linie a atletismului băcăuan la nivel de junioare. Cele trei par de neoprit. Nu le-a pus stavilă nici măcar canicula ce topește România în aceste zile.

În weekend, în „cazanul” stadionului „Nicolae Mărășescu” de la Craiova, gazda Campionatelor Naționale de atletism Under 18, cele trei băcăuance și-au demonstrat, o dată în plus, valoarea. Clasa. Puterea de concentrare. Devenind -toate- campioane naționale cu rezultate prin care și-au confirmat baremul de participare la Campionatele Europene de juniori programate luna viitoare, la Rieti, în Italia.

Așadar, încă un numitor comun. Alessia Burcă, atletă pregătită de Cristi Nemțeanu la SCM Bacău, s-a laureat dublă campioană a României la 400m și la 800m. Sâmbătă, la 400m, Alessia a stabilit un record personal, 56,81 secunde, echivalent cu viza pentru Europenele din Italia, pentru ca duminică, la 800m, să treacă prima linia de sosire cu timpul de 2:09,90. Colega sa de club, Amelia Negulescu, la rândul său antrenată de Cristi Nemțeanu, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la triplusalt.

Și în acest caz, am avut parte de un Personal Best (12,68m), prin care Amelia și-a reconfirmat baremul de Europene. Pe lângă titlul de campioană la triplusalt, Amelia Ioana Negulescu și-a adjudecat și titlul de vice-campioană la 400m garduri, cu timpul de 1:03,22. La această probă, Amelia s-a văzut nevoită să se încline în fața concitadinei sale Delia Aștefănoaie.

Antrenată de Teodora Jercălău la CSM Bacău, Delia a arătat și la Craiova că rămâne specialista națională U18 la 400m garduri, cucerind aurul cu un record personal, 59,22 secunde, ce-i certifică dreptul de a concura la Europenele din Italia.

„Felicitări fetelor! Sunteți exemplare și deosebite. Mulțumim Companiei Dedeman pentru susținere atunci când cluburile nu ne ajută”, a fost mesajul antrenorului Cristi Nemțeanu. „Aceste rezultate vorbesc de la sine, mai ales că atletismul este un sport foarte solicitant. Iar când concurezi, așa cum a fost cazul acum, la Craiova, pe niște temperaturi sufocante, admirația este nețărmurită”, a declarat antrenoarea Teodora Jercălău. Alessia, Amelia și Delia.

Trei campioane, trei exemple, trei speranțe ale atletismului băcăuan și românesc. Trei fete care au muncit din răsputeri pentru a-și asigura prezența la Europenele U18 din Italia. Și ar fi păcat, teribil de păcat, ca drumul lor spre marea performanță să fie barat de lipsa de susținere financiară.