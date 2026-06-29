A7 Bacău – Pașcani: Transformare spectaculoasă în doar 2 luni! Pasajul DN2 și CF Filipești

Cum au evoluat lucrările în doar două luni pe Lotul 1 al Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani? În acest material comparăm imaginile filmate în zona pasajului peste DN2 și calea ferată de la Filipești, evidențiind progresul realizat de constructor. O radiografie din dronă a unuia dintre cele mai importante puncte ale șantierului, cu imagini actualizate la 26 iunie 2026. Lucrările pe sectorul Bacău – Pașcani continuă într-un ritm susținut, iar primele două loturi sunt estimate pentru deschiderea circulației în cursul acestui an, dacă actualul ritm de execuție se menține.

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