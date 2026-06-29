Un băcăuan salvează vieți pe ambulanță și își găsește liniștea printre măgăruși

Există oameni pentru care a face bine nu este o meserie, ci un mod de a trăi. Ovidiu este unul dintre ei. În fiecare zi îmbracă uniforma de salvator și urcă în ambulanță, gata să răspundă oricărei urgențe. De multe ori, viața și moartea sunt despărțite doar de câteva minute, iar el știe că fiecare secundă contează.

Dar adevărata lui poveste începe după ce sirena se oprește.

Conform KanalD, într-un sat liniștit din județul Bacău, acolo unde timpul pare să curgă altfel, Ovidiu își schimbă uniforma cu hainele de lucru și intră într-o lume în care nu există stres, zgomot sau grabă. Îl așteaptă o familie mai puțin obișnuită: câțiva măgăruși care îl întâmpină de fiecare dată cu aceeași bucurie.

Pentru mulți, măgarul este simbolul încăpățânării. Pentru Ovidiu, însă, este exact opusul. Vorbește despre aceste animale cu o tandrețe care nu lasă loc prejudecăților.

„Sunt blânzi, inteligenți și foarte sensibili. Dacă le oferi dragoste, îți răspund cu o încredere extraordinară”, spune el, în timp ce împarte mere și morcovi favoriților săi.

Fiecare animal are numele lui, personalitatea lui și locul lui în familie. Ovidiu le cunoaște obiceiurile, știe când sunt veseli, când sunt triști și când au nevoie de mai multă atenție. Le vorbește ca unor copii, iar ele îi răspund apropiindu-se liniștite, căutând mângâierea mâinii care le îngrijește zi de zi.

După ore întregi petrecute printre cazuri medicale, accidente și suferință, timpul petrecut alături de măgăruși este terapia lui.

„Aici îmi încarc bateriile”, mărturisește. „După o gardă grea, câteva minute lângă ei fac mai mult decât orice vacanță.”

Pasiunea lui merge însă dincolo de grija pentru animale. Ovidiu crede cu tărie în efectele terapeutice ale măgărușilor și povestește despre copii și adulți care și-au găsit liniștea în prezența acestor animale blânde. Sunt momente în care un gest simplu, o atingere sau privirea calmă a unui măgăruș reușesc acolo unde cuvintele nu mai au putere.

Nu este doar o convingere, ci o experiență pe care a văzut-o cu ochii lui.

În gospodăria sa există și măgărițe, iar laptele lor, unul dintre cele mai rare produse naturale, ajunge nu în magazine sau în afaceri profitabile, ci la oameni care au cu adevărat nevoie de el. Pentru Ovidiu, acesta nu este un business, ci încă o formă de a-i ajuta pe ceilalți.

Privindu-l printre animale, este greu să nu observi aceeași grijă pe care o are și atunci când urcă în ambulanță. Compasiunea nu se oprește la oameni și nici la programul de lucru. Îl însoțește pretutindeni.

Poate că acesta este și secretul lui Ovidiu: nu face diferență între viețile pe care le poate ocroti. Fie că salvează un pacient aflat în stare critică sau îngrijește un măgăruș care îl întâmpină cu răbdare și blândețe, gesturile sale pornesc din același loc – dintr-o inimă care a ales să trăiască pentru ceilalți.

Într-o lume în care poveștile despre bunătate par tot mai rare, Ovidiu demonstrează că adevărații eroi nu poartă întotdeauna pelerină. Uneori poartă uniforma de pe ambulanță. Iar când o lasă deoparte, își găsesc liniștea în ochii calzi ai unor măgăruși care le întorc, fără cuvinte, toată dragostea pe care au dăruit-o peste zi.