Slobozia și Borzești, conectate la rețeaua de gaze naturale. Investiție de 16 kilometri în județul Bacău

Locuitorii din satele Slobozia și Borzești, județul Bacău, beneficiază de acces la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, după punerea în funcțiune a unei noi infrastructuri cu o lungime de aproximativ 16 kilometri. Investiția face parte dintr-un program derulat în parteneriat de autoritățile locale și Delgaz Grid, compania contribuind la finanțarea proiectului.

Rețeaua din cele două localități băcăuane este inclusă într-un pachet de investiții realizate în opt localități din județele Sibiu, Timiș, Bacău și Cluj, unde au fost dați în exploatare peste 110 kilometri de conducte de distribuție a gazelor naturale. Delgaz Grid a susținut aceste proiecte cu 8,4 milioane de lei, în localitățile în care compania a concesionat serviciul de distribuție.

Cea mai amplă investiție a fost realizată în județul Sibiu, unde în localitățile Jina, Poiana Sibiului, Tilișca și Rod au fost construiți peste 84 de kilometri de conducte și racorduri, printr-un proiect finanțat din fonduri europene și guvernamentale, cu participarea Delgaz Grid.

Pe lângă investiția din Bacău, în acest an au mai fost puse în funcțiune rețele noi în localitatea Rudicica, județul Timiș, cu o lungime de peste doi kilometri, și în satul Muncel, județul Cluj, unde au fost realizați aproximativ 10 kilometri de conducte.

„Punerea în funcțiune a noilor rețele reprezintă un pas important pentru dezvoltarea comunităților locale. Aceste investiții au fost așteptate de locuitori și de mediul de afaceri, iar beneficiile lor se vor reflecta atât în creșterea confortului și a calității vieții, cât și în sporirea atractivității economice a zonelor respective”, a declarat Cristian Secoșan, directorul general al Delgaz Grid.

Compania precizează că, în ultimii doi ani, în parteneriat cu autoritățile locale, au fost înființate rețele noi de distribuție a gazelor naturale în 32 de localități din județele Arad, Bacău, Botoșani, Harghita, Iași, Satu Mare, Sibiu și Suceava, însumând peste 228 de kilometri de conducte.