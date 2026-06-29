Românii cuceresc lumea pe două roți. Patru motocicliști scriu povești impresionante la mii de kilometri de casă

Pentru unii, vacanța înseamnă câteva zile la mare sau la munte. Pentru alții, înseamnă zeci de mii de kilometri, continente traversate și experiențe pe care puțini au curajul să le trăiască. Tot mai mulți motocicliști români demonstrează că lumea poate fi descoperită din șaua unei motociclete, iar aventurile lor sunt urmărite zilnic de mii de pasionați.

În această vară, patru români atrag atenția prin expedițiile spectaculoase pe care le desfășoară în colțuri diferite ale lumii.

Mihai Bita se află într-un tur de 60 de zile prin nordul Europei. După ce a traversat România, Ungaria și Polonia, a ajuns în Suedia, la Göteborg, unde a vizitat celebrul muzeu World of Volvo. Pe traseu a petrecut cinci zile în Gdansk, oraș despre care spune că l-a impresionat profund, iar în Munții Tatra a înfruntat temperaturi de doar 10 grade, experiență care l-a convins să-și schimbe complet echipamentul cu unul Gore-Tex.

La mii de kilometri distanță, Ioan Tiurean continuă una dintre cele mai îndrăznețe expediții românești din ultimii ani. După traversarea Irakului, motociclistul a trecut recent granița spre Kuweit, adăugând încă o etapă unei călătorii care îl poartă prin țări rareori incluse pe harta turismului moto.

În același timp, un alt român împinge limitele și mai departe. Bertici Attila a ajuns în China, după o lungă traversare a Asiei Centrale. Expediția sa, de aproximativ 27.000 de kilometri, îl poartă prin Kârgâzstan, Kazahstan, China, Mongolia și Siberia. Intrarea în China este considerată una dintre cele mai dificile etape pentru un motociclist, din cauza procedurilor speciale și a regulilor stricte, ceea ce face reușita sa cu atât mai impresionantă.

În expediție este însoțit și de Alpar Mihaly, un alt nume cunoscut în comunitatea moto. Prin relatările și imaginile publicate constant, acesta demonstrează, la rândul său, că pasiunea pentru motociclism nu înseamnă doar destinația finală, ci mai ales experiențele și oamenii întâlniți pe parcurs.

Dincolo de fotografiile spectaculoase și peisajele care taie respirația, astfel de aventuri înseamnă luni întregi de pregătiri, documentare, planificarea traseelor, rezistență fizică și psihică, dar și capacitatea de a face față unor situații neprevăzute, indiferent că este vorba despre vreme extremă, drumuri dificile sau treceri de frontieră complicate.

Tot mai mulți români aleg să transforme motocicleta într-un pașaport spre lume. Iar poveștile lui Mihai Bita, Ioan Tiurean, Bertici Attila și Alpar Mihaly demonstrează că spiritul de aventură nu are granițe. Ei nu doar străbat continente, ci inspiră o întreagă comunitate de motocicliști să viseze mai departe și să creadă că, uneori, cea mai frumoasă destinație este chiar drumul.