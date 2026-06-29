Ștrandul cu Apă Sărată al Salinei Târgu Ocna s-a redeschis după modernizări

Ștrandul cu Apă Sărată al Salinei Târgu Ocna și-a redeschis porțile pentru vizitatori.

Administratorii complexului au anunțat că au finalizat pregătirile pentru noul sezon și au pus la dispoziția turiștilor mai multe facilități modernizate. Printre investițiile realizate se numără un nou sistem de filtrare și recirculare a apei, o terasă destinată relaxării, un nou modul alimentar și îmbunătățirea condițiilor de confort pentru vizitatori.

O atenție deosebită a fost acordată și celor mici, piscina dedicată copiilor fiind dotată cu apă filtrată și încălzită, pentru a oferi condiții sporite de siguranță și confort.

Înconjurat de natură și beneficiind de proprietățile terapeutice ale apei sărate, ștrandul din Târgu Ocna îi așteaptă pe turiști să se bucure de sezonul de vară într-un cadru apreciat atât de localnici, cât și de vizitatorii veniți din întreaga regiune.