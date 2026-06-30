Pompierii băcăuani au gestionat 108 situații de urgență în trei zile. Au salvat 14 animale și bunuri de circa 600.000 de lei

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău au intervenit la 108 situații de urgență în perioada 26–28 iunie, cele mai multe dintre acestea fiind misiuni de acordare a primului ajutor medical calificat.

Potrivit bilanțului transmis de ISU Bacău, echipajele SMURD au gestionat 69 de cazuri de asistență medicală de urgență, iar într-o situație a fost necesară intervenția unui echipaj de descarcerare.

În același interval, pompierii au lichidat șase incendii, dintre care trei au afectat vegetație uscată. Totodată, au intervenit în alte trei situații de urgență diverse, au desfășurat patru acțiuni de asistență a persoanelor și două recunoașteri în teren. Bilanțul mai include nouă deplasări fără intervenție, o alertă falsă, nouă alte intervenții și o misiune de sprijin pentru intervenții operative.

În urma acțiunilor desfășurate, pompierii au reușit să salveze 14 animale, iar valoarea bunurilor protejate este estimată la aproximativ 600.000 de lei.

Având în vedere că numai în ultimele 24 de ore au fost înregistrate trei incendii de vegetație uscată, reprezentanții ISU Bacău atrag atenția că arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă.

„Astfel de practici pot genera incendii greu de controlat, cu propagare rapidă către locuințe, păduri sau alte bunuri, punând în pericol vieți omenești și mediul înconjurător”, avertizează pompierii.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte legislația în vigoare și să evite utilizarea focului deschis în spații deschise, în special în perioadele cu temperaturi ridicate și secetă accentuată.

De asemenea, ISU Bacău îi încurajează pe cetățeni să se informeze despre măsurile de prevenire și comportamentul în situații de urgență prin intermediul platformei naționale Fii Pregătit și al aplicației mobile DSU, disponibilă gratuit pentru dispozitivele Android și iOS.