Tragedie pe râul Siret. Un adolescent de 16 ani s-a înecat la Șerbești

Un adolescent în vârstă de 16 ani și-a pierdut viața, marți, după ce a fost scos în stare de inconștiență din apele râului Siret, în satul Șerbești, comuna Săucești.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru salvarea copilului. La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), fiind alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU). De asemenea, în sprijin a fost trimis elicopterul SMURD de la Galați.

Echipajele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda tuturor eforturilor depuse, adolescentul nu a mai putut fi salvat. Medicul aflat la bordul elicopterului SMURD a constatat decesul victimei.

În urma tragediei, reprezentanții ISU Bacău reamintesc populației importanța respectării regulilor de siguranță la scăldat. Aceștia recomandă ca îmbăierea să se facă doar în locuri special amenajate și supravegheate, evitarea râurilor, lacurilor și canalelor neamenajate, precum și interdicția consumului de alcool înainte sau în timpul scăldatului.

Totodată, salvatorii atrag atenția că nu trebuie să se intre în apă după expunere îndelungată la soare sau în stare de oboseală și avertizează asupra pericolului reprezentat de săriturile în ape cu adâncime necunoscută. Părinții sunt sfătuiți să supravegheze permanent copiii în apropierea oricărei surse de apă.

„Apa nu iartă! Ai grijă! O clipă de neatenție poate avea consecințe tragice”, este mesajul transmis de pompierii băcăuani.