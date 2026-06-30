ITM Bacău începe controale la angajatori pe fondul caniculei. Inspectorii verifică măsurile de protecție a salariaților

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bacău anunță că, în contextul temperaturilor extreme prognozate în perioada următoare, inspectorii din cadrul Serviciului Control Securitate și Sănătate în Muncă vor desfășura acțiuni de verificare și informare la angajatorii din județ, pentru a se asigura că sunt respectate măsurile de protecție a salariaților expuși la caniculă.

Potrivit instituției, prin temperaturi extreme ridicate se înțeleg valorile care depășesc 37 de grade Celsius sau care, în condiții de umiditate ridicată, sunt echivalente cu acest prag, conform avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 99/2000, angajatorii au obligația să adopte măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă și protejarea sănătății lucrătorilor.

Astfel, aceștia trebuie să reducă intensitatea și ritmul activităților fizice, să asigure ventilarea locurilor de muncă, să alterneze perioadele de efort cu cele de repaus în spații umbrite și bine ventilate, precum și să pună la dispoziția angajaților între 2 și 4 litri de apă minerală pe persoană și schimb. De asemenea, este obligatorie asigurarea echipamentului individual de protecție și, acolo unde este posibil, a dușurilor.

În situația în care aceste condiții nu pot fi îndeplinite, angajatorii trebuie să stabilească, împreună cu reprezentanții salariaților sau ai sindicatelor, măsuri alternative, precum reducerea programului de lucru, decalarea acestuia în intervalele răcoroase ale zilei – până la ora 11:00 și după ora 17:00 – ori întreruperea colectivă a activității, cu respectarea obligațiilor privind continuitatea serviciilor esențiale. Aceste măsuri se aplică dacă temperaturile extreme persistă cel puțin două zile consecutiv.

ITM Bacău precizează că, în perioada următoare, inspectorii de muncă vor verifica respectarea obligațiilor legale privind protecția salariaților care își desfășoară activitatea în condiții de temperaturi extreme.

„În această perioadă, inspectorii din cadrul Serviciului Control Securitate și Sănătate în Muncă al ITM Bacău vor efectua verificări sub aspectul respectării măsurilor de protecție a salariaților în condiții de temperaturi extreme”, a transmis inspectorul-șef al ITM Bacău, Petrea Dan Cristian.