Judo: Băcăuanul Andrei Buga, campion balcanic U21!

Sportivul antrenat de Dragoș Cremene la CSM și-a adjudecat categoria 81 de kilograme la finalul unui parcurs excelent, cu cinci victorii

Așa antrenor, așa sportiv. Într-un cuvânt: campion. Andrei Buga, judoka pregătit de Dragoș Constantin Cremene la CSM Bacău calcă apăsat pe urmele antrenorului său. Iar urmele îl poartă sus, sus pe podium. După cele două medalii naționale de bronz cucerite anul acesta la U21 și U23, Andrei Buga a reușit performanța de a se laurea campion balcanic.

Weekendul trecut, la București, „CSMeul” băcăuan antrenat de Dragoș Cremene și-a adjudecat aurul balcanic U21 la 81 kg, grație unui parcurs excelent, compus din cinci victorii. Balcania Under 21 de la București, una de un nivel foarte înalt, a reunit pe spațiile de luptă sportivi din 11 țări, iar la 81 kg, categoria câștigată de Andrei Buga, numărul competitorilor a fost unul însemnat: 32.

Din cei 32, trei au reprezentat România, iar tricolorul a fluturat pe cel mai înalt catarg după ce Andrei Buga a trecut, pe rând, de reprezentantul Macedoniei, al Moldovei, al Bosniei – Herțegovinei și, în două rânduri, de cei ai Muntenegrului.

La debut, Andrei l-a învins pe competitorul din Macedonia prin ippon și tot prin ippon s-a impus în cea de-a doua dispută, susținută în compania reprezentantului Moldovei.

A treia confruntare a fost cu un muntenegrean, de care Buga a trecut în prelungiri, pentru ca intrarea în finală să fie realizată de o victorie contra unui bosniac materializată prin luxarea brațului. În fine, disputa pentru aur s-a dovedit una foarte strânsă, Andrei Buga impunându-se în fața unui alt judoka din Muntenegru prin ippon, în prelungiri.

„Competiția a fost una foarte grea, iar finala s-a dovedit pe măsură, dar seriozitatea cu care se antrenează și, mai ales caracterul pe care îl manifestă atunci când intră în luptă, i-au permis lui Andrei să-și însușească cea mai râvnită medalie din concurs. Felicitări campionului nostru și mulțumiri pentru susținere sponsorului nostru, Pambac”, a declarat profesorul Dragoș Constantin Cremene.