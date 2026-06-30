Patru tineri subofițeri s-au alăturat Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău și-a mărit efectivele cu patru tineri subofițeri, doi bărbați și două femei, absolvenți ai promoției iunie 2026 a Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni.

Noii jandarmi au fost primiți în colectivul inspectoratului și urmează să își înceapă activitatea în cadrul structurilor operative, fiind repartizați la ordine publică, pază și protecție instituțională, dar și în cadrul Compartimentului de Informare, Relații Publice și cu Publicul.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău afirmă că tinerii subofițeri vin cu entuziasm și dorința de a contribui la misiunile instituției, punând în practică pregătirea dobândită pe parcursul anilor de școală militară.

„Chiar dacă se află la început de drum, toți patru împărtășesc același entuziasm și o motivație puternică de a fi un sprijin de nădejde și o prezență activă în slujba cetățenilor”, au transmis reprezentanții instituției.

Conducerea inspectoratului le-a urat bun venit noilor colegi și le-a transmis succes în cariera militară, exprimându-și încrederea că vor da dovadă de profesionalism, responsabilitate și devotament în îndeplinirea misiunilor dedicate siguranței comunității băcăuane.