Percheziții în comunele Gioseni și Horgești. Polițiștii au ridicat peste 600 de metri de plase monofilament și unelte de pescuit interzise

Polițiștii din cadrul Secțiilor de Poliție Rurală Buhoci, Traian și Răcăciuni, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au efectuat, luni, 29 iunie, 11 percheziții domiciliare în comunele Gioseni și Horgești, într-un dosar care vizează infracțiuni la regimul pescuitului.

Acțiunile au avut loc la locuințele a 13 bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 60 de ani.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat 12 plase monofilament cu o lungime totală de peste 600 de metri, precum și mai multe unelte de pescuit a căror deținere este interzisă de lege.

Toate bunurile identificate au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

Ancheta este desfășurată în cadrul a trei dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținere sau folosire la pescuit, de către persoane neautorizate, a setcilor, năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor și a altor unelte de pescuit comercial, precum și de deținere sau folosire a uneltelor din plasă monofilament, fapte prevăzute și sancționate de legislația în vigoare.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.