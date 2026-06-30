Acțiune preventivă a polițiștilor de la Transporturi în județul Bacău. Au fost aplicate 19 sancțiuni la trecerile la nivel cu calea ferată

Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Transporturi Bacău au desfășurat o acțiune preventivă pentru creșterea siguranței rutiere în zona trecerilor la nivel cu calea ferată din județ.

Controalele au avut loc în mai multe puncte considerate cu risc, vizând respectarea regulilor de circulație și prevenirea accidentelor provocate de neatenție sau de nerespectarea legislației rutiere în apropierea căii ferate.

În cadrul acțiunii, polițiștii au verificat peste 50 de autovehicule și au discutat cu șoferii despre importanța adoptării unui comportament preventiv și a respectării regulilor de circulație la traversarea liniilor de cale ferată.

În urma neregulilor constatate, oamenii legii au aplicat 19 sancțiuni contravenționale.

Reprezentanții Serviciului Județean de Transporturi Bacău le reamintesc participanților la trafic că trebuie să oprească la semnalele luminoase și acustice și să nu forțeze traversarea căii ferate, să se asigure temeinic înainte de traversare chiar și atunci când instalațiile de semnalizare nu sunt active, să nu depășească coloana de autovehicule oprite la trecerile la nivel cu calea ferată și să respecte indicațiile polițiștilor și ale personalului feroviar.

Polițiștii subliniază că adoptarea unei conduite preventive poate preveni producerea unor accidente grave, în condițiile în care incidentele de la trecerile la nivel cu calea ferată au, de cele mai multe ori, consecințe deosebit de grave.