Lucrările de asfaltare continuă în Bacău. Intervenții pe străzile Oituz și Gării, după finalizarea sensului giratoriu spre Onești

Lucrările de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere continuă în municipiul Bacău, unde administrația locală desfășoară în această perioadă intervenții de frezare și asfaltare pe mai multe artere incluse în programul de reabilitare a carosabilului.

Potrivit Primăriei Bacău, până în prezent au fost executate lucrări pe strada 9 Mai, iar în cursul acestei seri urmează să fie finalizată asfaltarea sensului giratoriu de la ieșirea din municipiu spre Onești.

Tot astăzi încep lucrările de frezare pe străzile Oituz și Gării, acestea urmând să fie pregătite pentru aplicarea unui nou strat de asfalt.

Reprezentanții municipalității au anunțat că, în perioada următoare, vor fi comunicate informații privind următoarele loturi de străzi incluse în programul de reabilitare, precum și eventualele restricții de circulație impuse de desfășurarea lucrărilor.

Autoritățile le mulțumesc șoferilor și locuitorilor pentru răbdare și înțelegere, subliniind că aceste intervenții sunt necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic, creșterea siguranței rutiere și sporirea confortului tuturor participanților la trafic.