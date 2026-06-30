A început admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău: peste 4.000 de locuri pentru candidați

Luni, 29 iunie 2026, a început admiterea la Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău care se realizează prin înscriere online, pe platforma www.admitere.ub.ro și la sediile celor 5 facultăți. Oferta educațională a universității cumulează 38 de programe de studii universitare de licență, 10 programe de licență dual, 26 de programe de master, 6 programe de master dual, 3 programe de doctorat, programe de conversie profesională, programe post-universitare, programul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini și învățământ terțiar non-universitar.

Anul acesta Universitatea scoate la concurs un total de 4074 de locuri din care 1019 de locuri bugetate și 3101 de locuri cu taxă pentru ciclurile universitare de licență, master, doctorat și învățământ terțiar non-universitar. În totalul locurilor bugetate sunt incluse locuri pentru cetățenii români, locuri pentru românii de etnie rromă, locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, locuri pentru candidații din sistemul de protecție socială, pentru candidații cu cerințe speciale, locuri pentru românii de pretutindeni (cu bursă și fără bursă).

Perioadele de înscriere pentru studiile universitare de licență sunt: 29 iunie-03 august Facultatea de Inginerie, 29 iunie-17 iulie Facultatea de Litere, 29 iunie-28 iulie Facultatea de Științe, 29 iunie-03 august Facultatea de Științe Economice, iar pentru Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: 29 iunie-16 iulie Educație fizică și Kinetoterapie și 29 iunie-21 iulie Terapie ocupațională.

Perioadele de înscriere pentru studiile universitare de master sunt: 29 iunie-30 iulie Facultatea de Inginerie, 29 iunie-17 iulie Facultatea de Litere, 29 iunie-27 iulie Facultatea de Științe, 29 iunie-30 iulie Facultatea de Științe Economice și 29 iunie-21 iulie Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății.

Admiterea pentru românii de pretutindeni se desfășoară, în perioada 29 iunie-16 iulie 2026, informații complete privind procesul de înscriere se găsesc pe site-ul www.adrp.ub.ro.

Pentru admiterea la Colegiul terțiar non-universitar din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău au dreptul să se înscrie absolvenții de liceu, fără diplomă de bacalaureat (doar cu adeverință de absolvire a liceului) sau cu diplomă de bacalaureat sau diplome echivalente. Înscrierea candidaţilor se va desfășura online, pe platforma www.adct.ub.ro sau la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în cazul în care candidații nu dispun de mijloacele tehnice necesare.

Universitatea asigură burse sociale, duale, merit/performanță și doctorat de la 925 până la 3700 de lei/lună, stagii ERASMUS în peste 140 de instituții partenere, stagii de practică și internship direct la angajatori.