Un pacient care a fumat în toaleta spitalului, la un pas să provoace un incendiu la SJU Bacău

Un incendiu de mici dimensiuni s-a produs marți, 30 iunie, într-un grup sanitar al Secției de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, după ce un pacient ar fi încălcat interdicția de a fuma în incinta unității medicale.

Potrivit conducerii spitalului, personalul a intervenit imediat, aplicând procedurile specifice de intervenție, iar focul a fost stins în foarte scurt timp. Incidentul nu s-a soldat cu victime sau persoane rănite, iar activitatea medicală nu a fost afectată.

Primele verificări indică faptul că incendiul s-ar fi produs după ce un pacient ar fi aruncat o țigară nestinsă într-o zonă tehnică din grupul sanitar. Cauza exactă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de autoritățile competente.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău a condamnat ferm încălcarea interdicției de a fuma în unitățile sanitare, subliniind că un asemenea gest poate pune în pericol viața pacienților, a aparținătorilor și a personalului medical, precum și funcționarea unei infrastructuri medicale esențiale.

Reprezentanții unității reamintesc că fumatul este strict interzis în toate spațiile spitalului, această măsură fiind impusă atât de legislație, cât și de necesitatea protejării sănătății și siguranței tuturor persoanelor aflate în incintă.

Spitalul va colabora cu autoritățile pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului și pentru identificarea eventualelor responsabilități. Totodată, conducerea a anunțat că va sesiza instituțiile competente, iar dacă verificările vor stabili existența unor pagube materiale, va întreprinde toate demersurile legale pentru recuperarea prejudiciului de la persoanele vinovate.

Conducerea SJU Bacău a mulțumit personalului medical și auxiliar pentru intervenția promptă, care a limitat efectele incendiului și a asigurat protejarea pacienților, lansând totodată un apel către pacienți și aparținători să respecte cu strictețe regulile de siguranță din spital.