Polițiștii rutieri intensifică monitorizarea traficului pe fondul caniculei. Recomandări pentru pietoni și bicicliști

Pe fondul temperaturilor ridicate din această perioadă, polițiștii rutieri desfășoară activități de monitorizare a traficului, acordând o atenție deosebită pietonilor și bicicliștilor, categorii de participanți la trafic mai vulnerabile în condiții de caniculă.

Oamenii legii le recomandă tuturor participanților la trafic să adopte măsuri de autoprotecție pentru a preveni incidentele generate de temperaturile extreme.

Astfel, cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările în intervalele în care se înregistrează valorile maxime de temperatură, dacă acestea nu sunt strict necesare, să se hidrateze corespunzător și să evite expunerea prelungită la soare.

De asemenea, pietonii trebuie să se asigure temeinic înainte de traversarea drumurilor publice, iar bicicliștii sunt îndemnați să poarte echipamente care să îi facă cât mai vizibili în trafic.

Polițiștii reamintesc că este interzis consumul de băuturi alcoolice înainte de deplasare, indiferent de mijlocul de transport utilizat, deoarece alcoolul afectează capacitatea de reacție și poate favoriza producerea accidentelor.

Totodată, autoritățile îi încurajează pe cetățeni să apeleze numărul unic de urgență 112 dacă observă participanți la trafic aflați în dificultate din cauza temperaturilor ridicate sau orice altă situație care poate pune în pericol siguranța circulației rutiere.