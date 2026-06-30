Fotbal/ Liga 2: Marko Juric continuă cu FC Bacău

Fundașul central Marko Juric va evolua pentru divizionara secundă FC Bacău și în sezonul 2026-2027. Venit toamna trecută, în plin campionat, din postura de jucător liber de contract ,stoperul croat în vârstă de 31 de ani, care are la activ și meciuri în cupele europene, a fost unul dintre stâlpii defensivei băcăuane, el remarcându-se inclusiv pe faza ofensivă, dovadă cele două goluri înscrise pentru alb-roșii.

Aflat la final de contract, Juric părea că nu va mai continua cu FC Bacău, motiv pentru care gruparea băcăuană a și oficializat despărțirea de jucătorul croat la scurt timp după încheirea stagiunii 2025-2026.

Surpriza a venit în ultima zi de vară, FC Bacău anunțând că a ajuns la o înțelegere cu fotbalistul născut la Dubrovnik pentru semnarea unui nou acord. Reamintim că până acum FC Bacău s-a despărțit de Vlăduț Cimbru, Andreas Niță și Alexandru Aftanache, iar la capitolul noutăți, pe lângă prelungirea contractului lui Juric, mai figurează venirea fundașului central spaniol Carlos Inglada (ex ACSM Politehnica Iași) și a aripei dreapta Alexandru Gîrbiță (ultima oară la Concordia Chiajna).

În aceste condiții, la FC Bacău se profilează un cuplu de stranieri în centrul defensivei, format din croatul Juric și spaniolul Inglada.