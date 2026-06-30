Restricții de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone, în județ, din cauza caniculei

În contextul avertizărilor meteorologice de Cod Roșu de caniculă, care anunță temperaturi extreme, autoritățile au instituit, marți, 30 iunie 2026, restricții temporare de circulație pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, pe drumurile naționale din județ.

Măsura este aplicată în intervalul orar 12:00 – 20:00 și are ca scop protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, afectate de temperaturile foarte ridicate.

Restricțiile nu se aplică următoarelor categorii de transport:

transporturi de persoane;

transporturi de animale vii și produse perisabile de origine animală sau vegetală;

vehicule care participă la intervenții în caz de forță majoră;

transporturi funerare;

transporturi poștale;

transporturi de echipamente de prim ajutor;

transporturi pentru distribuirea de carburanților;

transporturi de mărfuri cu temperatură controlată;

transporturi pentru tractarea vehiculelor avariate;

transporturi pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate;

vehicule specializate destinate salubrizării;

transporturi de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;

transporturi de produse provenite din exploatări agricole;

transporturi militare implicate în exerciții multinaționale;

transporturi rutiere efectuate în cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR);

transporturi de produse alimentare diverse.

Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să respecte restricțiile instituite și, pe cât posibil, să staționeze autovehiculele de transport marfă în parcări special amenajate, până la ridicarea restricțiilor.