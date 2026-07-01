Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se află pe primul loc pentru patru obiective de dezvoltare durabilă la nivel național, conform Impact Rankings 2026

În urma unui procesului de evaluare, efectuat în anul 2026, de prestigioasa instituție de clasificare internațională a universităților THE TIMES HIGER EDUCATION – Sustainability Impact Rankings 2026, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a obținut un loc foarte bun în clasarea națională și internațională, fiind încadrată în prima jumătate a universităților participante, în clasamentul 801-1000, la nivel internațional. Comparativ cu anul 2025, când se situa la nivel internațional între 1001-1500, se remarcă un salt calitativ, care se datorează activității remarcabile pe care o desfășoară cadrele didactice din UBc.

La nivel internațional, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a clasat cel mai bine la următoarele categorii: Life below water, Life on Land, Gender Equality, Responsible Consumption and Production, Quality Education.

La nivel național, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se situează pe primul loc la categoriile: Responsible Consumption and Production, Zero Hunger, Life below water, Life on Land.

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/vasile-alecsandri-university-bacau

În această categorie de Ranking-uri internaționale, care evaluează universitățile cu cea mai mare implicare în activități specifice dezvoltării durabile, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a reușit performanța de a se clasa în a cincea poziție (overall 53,7-60,6) la nivel național, pe baza scorului general, din evaluarea tuturor celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (SDG-uri) cuprinse în Impact Rankings 2026.