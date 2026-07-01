Canicula pune în pericol animalele. Polițiștii din Bacău transmit recomandări pentru proprietari și crescători.

Canicula poate pune în pericol sănătatea și chiar viața animalelor, motiv pentru care polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au transmis o serie de recomandări destinate atât proprietarilor de animale de companie, cât și crescătorilor.

Deținătorii de animale de companie sunt sfătuiți să le asigure permanent apă proaspătă și curată, să le ofere un spațiu umbrit și bine ventilat, ferit de razele directe ale soarelui, și să evite plimbările în intervalul orar 11:00–18:00, când temperaturile ating cele mai ridicate valori.

Totodată, polițiștii atrag atenția că animalele nu trebuie lăsate niciodată în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interiorul vehiculelor poate crește rapid până la niveluri periculoase. De asemenea, este recomandată evitarea efortului fizic intens și acordarea unei atenții speciale animalelor vârstnice, puilor și celor care suferă de afecțiuni cronice.

În cazul crescătorilor de animale, recomandările vizează asigurarea accesului permanent la apă potabilă, suplimentarea cantității de apă în zilele foarte călduroase și amenajarea unor adăposturi umbrite și bine aerisite. De asemenea, autoritățile recomandă evitarea manipulării sau transportului animalelor în orele de vârf ale zilei, menținerea unei ventilații corespunzătoare în adăposturi și verificarea zilnică a stării de sănătate a acestora.

La primele semne de epuizare termică, proprietarii sunt îndemnați să solicite sprijinul unui medic veterinar.

„Protejarea animalelor în perioadele de caniculă este o responsabilitate comună. Respectarea acestor recomandări contribuie la prevenirea suferinței animalelor și la asigurarea bunăstării acestora”, transmit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.