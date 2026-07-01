Lucrările pe lotul 3 al Autostrăzii A7 Focșani – Bacău au ajuns la aproximativ 75%. Se intervine la nodurile rutiere Bacău-Sud și Bacău-Nord

Lucrările la lotul 3 al Autostrăzii Moldovei (A7), pe sectorul Focșani – Bacău, avansează într-un ritm susținut, în această perioadă fiind executate lucrări în zona nodurilor rutiere Bacău-Sud și Bacău-Nord, la joncțiunea cu Varianta Ocolitoare Bacău.

Potrivit datelor din șantier, stadiul fizic de execuție al tronsonului este de aproximativ 75%, constructorul mobilizând circa 1.500 de muncitori și aproximativ 600 de utilaje.

În această etapă, principalele intervenții vizează structurile de pe traseu – poduri, pasaje și viaducte –, unde se execută lucrări de armare și turnare a betonului pentru elementele de infrastructură. De asemenea, continuă montarea parapetelor de siguranță și lucrările de taluzare.

Lotul 3 al autostrăzii A7 Focșani – Bacău are o lungime de 21,522 kilometri, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la 3 mai 2023. Contractul, în valoare de 1,673 miliarde de lei, fără TVA, este finanțat din fonduri europene și este executat de asocierea SPEDITION UMB SRL – SA&PE CONSTRUCT SRL – TEHNOSTRADE SRL.

Reprezentanții proiectului reamintesc că Varianta Ocolitoare Bacău, cu o lungime de 20,3 kilometri, reprezintă primul tronson al Autostrăzii Moldovei (A7) deschis circulației, fiind dat în trafic la sfârșitul anului 2020.

Sursa video: DRDP Iași