De ce au fost închise toate centralele termice ale Thermoenergy? Explozia de la CT Parc 1 a declanșat verificări în lanț

Toate centralele termice operate de Thermoenergy Group S.A. Bacău au fost oprite după explozia produsă pe 20 iunie 2026 la Centrala Termică Parc 1. Informația apare într-un răspuns oficial transmis de companie, care precizează că sistarea furnizării energiei termice a fost determinată de incidentul de la CT Parc 1 și de măsurile dispuse ulterior de autorități.

Potrivit adresei oficiale transmise de Thermoenergy Group S.A., înregistrată ca răspuns la o solicitare formulată pe 30 iunie 2026, motivul întreruperii furnizării energiei termice la toate centralele termice din municipiu a fost „incidentul produs în data de 20.06.2026 la CT Parc 1”.

Compania precizează că, după finalizarea cercetărilor, vor fi constituite comisii care vor analiza concluziile anchetei și vor stabili măsurile necesare pentru conformarea instalațiilor.

Explozie la cazanul nr. 3

Incidentul s-a produs pe 20 iunie, la cazanul nr. 3 al Centralei Termice Parc 1. Explozia nu s-a soldat cu victime, însă a mobilizat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ale SMURD, care au asigurat zona și au efectuat verificările de specialitate.

În urma evenimentului, autoritățile au dispus verificarea autorizată a instalației de gaze, iar funcționarea centralei a fost interzisă până la finalizarea tuturor controalelor tehnice. Totodată, Delgaz Grid a demontat contorul de gaze al centralei.

ISCIR a dispus oprirea tuturor centralelor

La câteva zile după incident, Thermoenergy anunța că, în urma înregistrării Procesului-Verbal de verificare nr. C31-155 emis de ISCIR Bacău, toate centralele termice au fost oprite din funcționare.

Compania a transmis atunci că, împreună cu Primăria municipiului Bacău, depune toate eforturile pentru remedierea situației și reluarea serviciului public, prezentând totodată scuze consumatorilor pentru disconfortul creat.

Ulterior, Thermoenergy a revenit cu o precizare, arătând că oprirea centralelor afectează doar aproximativ 3% dintre apartamentele rămase branșate la sistemul centralizat de termoficare (SACET), restul consumatorilor fiind alimentați din alte surse sau prin puncte termice deja modernizate.

Centrala urma să fie modernizată

Centrala Termică Parc 1 este inclusă în proiectul „Transformare CT-uri în PT/CT”, investiție derulată de Primăria municipiului Bacău și finanțată prin Programul Termoficare al Ministerului Dezvoltării.

Proiectul urmărește modernizarea sistemului de termoficare și înlocuirea instalațiilor vechi, multe dintre acestea depășindu-și durata normală de funcționare. Incidentul de la CT Parc 1 readuce însă în atenție starea infrastructurii rămase în exploatare până la finalizarea investițiilor.

În prezent, ancheta privind cauzele exploziei este în desfășurare, iar reluarea funcționării centralelor termice depinde de finalizarea verificărilor tehnice și de măsurile care vor fi dispuse de comisiile de specialitate.