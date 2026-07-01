Lucrările de modernizare a stadionului Aerostar Bacău continuă, în ciuda caniculei. Au fost montați stâlpii instalației de nocturnă

În ciuda temperaturilor care au ajuns la 39 de grade Celsius, lucrările de modernizare a stadionului Aerostar Bacău se desfășoară în ritm susținut, au anunțat reprezentanții clubului.

În această etapă, constructorul execută operațiunile de nivelare a celor trei straturi de piatră care alcătuiesc terasamentul pe care va fi montat viitorul gazon sintetic. Potrivit clubului, aceste straturi sunt esențiale pentru asigurarea unui drenaj eficient al terenului și pentru preluarea apei, contribuind la calitatea și durabilitatea noii suprafețe de joc.

Un alt pas important în cadrul investiției îl reprezintă montarea stâlpilor instalației de nocturnă, element care va permite desfășurarea meciurilor și antrenamentelor în condiții moderne.

Reprezentanții Aerostar Bacău se declară mulțumiți de stadiul lucrărilor și își exprimă încrederea că executantul va respecta graficul de execuție, astfel încât noul teren să fie finalizat și predat la termen.

Clubul a transmis, totodată, mulțumiri echipelor implicate în proiect pentru efortul depus în condițiile de caniculă și a precizat că va informa publicul și asupra următoarelor etape ale modernizării stadionului.