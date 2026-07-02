Alexandru Voievod – fiul dăruit Bacăului de către Ștefan cel Mare și Sfânt

Bacăul în ecuația geopolitică ștefaniană

Istoriografia dedicată epocii lui Ștefan cel Mare (1457–1504) a gravitat, în mod tradițional, în jurul marilor sale fapte de arme și al centrelor de putere din Nordul Moldovei, Suceava, Putna, Iași sau Neamț. Cu toate acestea, o analiză atentă a geografiei militare și ecleziastice a domniei sale relevă o mutație strategică esențială către sudul și sud-vestul țării, axă în care Ținutul Bacăului a jucat un rol de prim rang.

Bacăul celei de-a doua jumătăți a secolului al XV-lea nu era doar un vechi nod comercial pe „Drumul Moldovenesc”, ce lega Liovul de Dunăre și Marea Neagră, ci și o barieră geopolitică în fața incursiunilor otomane și muntene, dar și un punct terminus al penetrării transilvănene prin pasurile Carpaților Orientali. În această dinamică regională, intervenția voievodului s-a manifestat pe două planuri interconectate: consolidarea autorității domnești prin refondarea unor nuclee urbane și sacralizarea spațiului prin ctitorii monumentale.

Destinul unui coregent și amprenta sa asupra Bacăului​

Epoca lui Ștefan cel Mare reprezintă, fără îndoială, apogeul Moldovei medievale. Cu toate acestea, istoriografia tinde adesea să plaseze întreaga glorie a acelor vremuri pe umerii marelui domnitor, lăsând în umbră figurile esențiale care i-au susținut efortul administrativ și militar. Printre acestea, cea mai proeminentă este cea a lui Alexandru Voievod, fiul cel mai mare al lui Ștefan cel Mare, un principe energic, talentat și inteligent. Prezența și activitatea sa sunt indisolubil legate de evoluția urbană a Bacăului, transformat sub autoritatea sa într-o veritabilă capitală administrativă a Țării de Jos.​

Rolul de coregent și rațiunea strategică a Bacăului

​Nevoia unei reorganizări administrative profunde a Moldovei s-a impus cu acuitate după marile confruntări cu Imperiul Otoman de la Vaslui (1475) și Războieni-Valea Albă (1476). Pentru a asigura o guvernare eficientă și o reacție militară rapidă în sudul țării, Ștefan cel Mare a decis să-i stabilească reședința fiului său prim-născut, Alexandru, la Bacău, punct administrativ și militar de importanță strategică, în special după cucerirea cetăților Chilia și Cetatea Albă de către otomani (1484).

​Alexandru a îndeplinit la Bacău atribuțiile unui adevărat coregent la domnie, acționând ca un guvernator al Țării de Jos. Această dregătorie complexă, subordonată direct Sucevei, presupunea:

 ​Controlul drumului comercial de pe Valea Siretului către Țara Românească.

 ​Asigurarea drumului de pe Valea Trotușului spre Transilvania.

 ​Rezolvarea operativă a crizelor locale pe care domnul de la Suceava nu le-ar fi putut trata cu aceeași intensitate.

​Implicarea militară: scut în fața otomanilor și valahilor

​Deși izvoarele scrise păstrate sunt considerate insuficiente pentru o biografie completă, documentele și pisaniile vremii atestă o participare militară remarcabilă a tânărului voievod. Încă din 1474, Ștefan îl ia pe Alexandru la Vaslui, organizând o tabără militară pentru supravegherea frontierei sudice.

 ​Războieni (1476): Alexandru s-a aflat alături de tatăl său în crâncena bătălie de la Războieni-Valea Albă împotriva sultanului Mahomed al II-lea. Pisania bisericii din Războieni, pusă de Ștefan, confirmă participarea fiului său prin cuvintele: „Și noi, Ștefan voievod și cu fiul nostru, Alexandru, am ieșit înaintea lor aici și-am făcut mare război cu ei…”.

 ​Râmnicu Sărat (1481): La 8 iulie 1481, Alexandru participă activ la victoria strălucită împotriva lui Basarab cel Tânăr (Țepeluș) și a turcilor. Pisania bisericii din Milișăuți menționează explicit aportul „prea iubitului fiu, Alexandru”.

 ​Expediția de la Cetatea Crăciuna (1482): Direct de la Curtea sa din Bacău, la 16 ianuarie 1482, Alexandru primește poruncă de la Ștefan cel Mare să se pună în fruntea oștilor pentru o expediție în Țara Românească, finalizată cu cucerirea cetății Crăciuna la 10 martie.

 ​Campaniile târzii (1492-1493): În primăvara anului 1492, Alexandru conduce o expediție de 5.000 de oșteni (consemnată în izvoarele rusești), iar în ianuarie 1493 primește la Moscova vestea despre incursiunile moldovenești de succes din Polonia, coordonate tot de el.

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Prezența la Bacău: Curtea Domnească și biserica Precista

​Stabilirea lui Alexandru la Bacău a generat o perioadă de dezvoltare economică, urbanistică și comercială deosebită pentru oraș. Între anii 1476 și 1481, tânărul voievod s-a preocupat intens de ridicarea unui vast complex arhitectonic: Curtea Domnească.

​Cercetările arheologice moderne (efectuate în etape succesive din anii 1967-1968 și 1970-1974) au scos la lumină structurile de piatră brută cu mortar hidraulic ale Casei domnești, ridicată în perioada în care Alexandru emitea acte din oraș. Totodată, a fost dezvelit un impresionant turn de apărare/turn-locuință cu rol strategic, pentru construcția căruia istoricii sugerează că s-ar fi apelat la meșteri din Transilvania, date fiind bunele relații ale lui Alexandru cu această regiune.

​Bijuteria acestui complex rămâne Biserica Precista (cu hramul Adormirea Maicii Domnului), sfințită la 1 ianuarie 1491. Deși inițial funcționau doar clădirile administrative și turnul de apărare, sfințirea bisericii a desăvârșit ansamblul arhitectural băcăuan.

​Un alt monument religios fundamental legat de numele său este biserica din Borzești pe Trotuș. Tradiția spune că Alexandru s-a născut și a copilărit pe meleagurile băcăuane. Pisania slavonă a bisericii din Borzești, zidită între 1493 și 1494, consfințește ctitoria comună: ​„Io Ștefan Voievod… și cu prea iubitul fiu al său Alexandru a zidit acest hram… în Borzești pe Trotuș…”

​Hrisoave și documente diplomatice

​Prezența lui Alexandru în documentele epocii reflectă statutul său excepțional. Prima sa mențiune documentară apare într-un act dat la Suceava pe 28 aprilie 1464, unde se specifică: „…și credința iubitului meu fiu Alexandru”. Formula de prețuire „iubitului meu fiu Alexandru” sau „fiului domniei mele Alexandru” se va regăsi în aproape toate hrisoavele emise de Ștefan cel Mare până la 24 ianuarie 1496.

​Din calitatea sa de coregent aflat la Bacău, Alexandru emite hrisoave diplomatice de o importanță deosebită, în special în relația cu brașovenii:

1. ​Actul din 18 ianuarie 1482: Emis din Bacău, prin care cere Judelui Brașovului rezolvarea unor probleme de activitate zonală, semnându-se cu titulatura latină: „Alexander filius Domini Stephani Dei gracia Waywoda regni Moldavie”.

2. ​Actul din 26 iunie 1488: Adresat tot brașovenilor, unde se intitulează cu mândrie: „Sandrinus Dei gracia fillius illustrissimi principis Stephani Waiwode Moldavensis”.

3. ​Hrisovul din 20 aprilie 1491: Emis de Ștefan cel Mare, prin care dăruiește Mănăstirii Tazlău un sat „ascultător de curțile de la Bacău”, document ce reprezintă prima atestare scrisă directă a existenței Curții Domnești băcăuane.

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Un sfârșit prematur​

Destinul acestui principe ambițios și capabil s-a curmat brusc. În anul 1494, în timp ce locuia la Bacău, Alexandru pierde un membru drag al familiei, pe care îl îngroapă în ctitoria sa din oraș, așezându-i o frumoasă lespede funerară aflată în patrimoniul Complexului Muzeal Iulian Antonescu. ​Ultimele știri despre el în viață datează din ianuarie și iulie 1496. La 26 iulie 1496, izvoarele narative interne consemnează moartea sa: „a răposat robul lui Dumnezeu, Alexandru voievod, fiul lui Ștefan Voievod”. Trupul acestui energic coautor al apărării Moldovei a fost înhumat la Mănăstirea Bistrița, alături de străbunicul său, Alexandru cel Bun.

​Prin tot ce a clădit și a apărat din reședința sa de pe Bistrița, Alexandru Voievod rămâne personalitatea istorică tutelară care a integrat definitiv Bacăul în marea istorie a Evului Mediu românesc.