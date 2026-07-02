Cybernet Autocenter, alături de tenisul băcăuan

Terenurile bazei SCM Bacău au găzduit cea de-a șasea ediție a Trofeului Cybernet Audi Center, competiție de categoria 1 ce a oferit câștigătorilor câte 250 de puncte în ierarhia FRT

Performanța sportivă presupune talent, muncă, pasiune. Și, în egală măsură, susținere. Susținere constantă și, de preferat, necondiționată. De ani buni, tenisul băcăuan performează grație talentului, muncii și pasiunii manifestate deopotrivă de sportivi și antrenori. Dar și datorită sprijinului economic și logistic oferit de diferite firme, care fac posibilă organizarea unor turnee importante în Bacău. Un astfel de sprijin este oferit de Cybernet Autocenter. Drept dovadă stă Trofeul Cybernet Audi Center pe care SCM Bacău îl organizează, an de an, pe terenurile bazei proprii, în parteneriat cu Cybernet Autocenter.

Cea de-a șasea ediție a competiției, derulată între 27 și 30 iunie, s-a dovedit o reușită, în ciuda căldurii sufocante care a transformat Bacăul într-un autentic cazan. Meciuri interesante, programate judicios dimineața și seara, pentru a evita, pe cât posibil, temperaturile de vârf, șase categorii și – lucru foarte important- un pot de 250 de puncte, caracteristic turneelor de categoria 1 FRT, oferit fiecărui câștigător: acestea au fost ingredientele Trofeului Cybernet Audi Center 2026. Pe lista câștigătorilor care, automat, au contabilizat câte 250 de puncte în ierarhia FRT, nu mai puțin de cinci băcăuani reprezentanți a patru cluburi: Gabriel Milan Miclăuș (Moldosport), 2) Sofia Preda (SCM Bacău), Carol Darie Avorniciței (ACS Tenis Challenge), Ilinca Drăgan (ACS Lilieci) și Tudor George Petroiu (SCM Bacău).

„Pentru Cybernet Autocenter, organizarea anuală a acestui turneu reprezintă o implicare în comunitate. Susținem performanța încă de la o vârstă fragedă și ne dorim ca acești copii să crească frumos, așa cum și Trofeul Cybernet Audi Center crește de la an la an. Ținem să felicităm participanții care, din pasiunea lor pentru tenis, au înfruntat canicula, oferind meciuri de calitate. Este genul de atitudine care caracterizează marca Audi și din care se nasc învingătorii”, a concluzionat Ștefan Ionescu, marketing manager la Cybernet Autocenter Bacău, care a oficiat și festivitatea de premiere și care a ținut să precizeze:

„Sperăm să avem cât mai multe ediții deoarece organizarea acestui turneu constituie, în ceea ce ne privește, un angajament pe termen lung”. Antrenorul SCM Bacău, Mihai Ciuntea a punctat, la rândul său: „Ne bucură interesul, sprijinul și creditul pe care ni-l oferă Cybernet Autocenter, iar noi facem tot posibilul pentru a fi la nivelul sponsorului. Turneul de anul acesta s-a dovedit de o bună factură, , mai ales în condițiile în care temperaturile au fost foarte ridicate.

Programarea jocurilor a fost bine făcută de domnul arbitru, scopul fiind un număr cât mai mare de meciuri pentru fiecare jucător și, totodată, evitarea orelor la care căldura era cu adevărat insuportabilă. Pe lângă primii doi clasați la fiecare categorie, am premiat și ocupanții locurilor 3 și 4. Am gândit asta nu doar ca pe o răsplată, ci și ca pe un stimulent”.

După Trofeul Cybernet Audi Center, baza SCM Bacău se pregătește de principalul eveniment tenisistic al verii: „Dedeman & Simba Trophy”, tradiționalul turneu ITF în valoare de 30.000 dolari plus ospitalitate, care va bifa între 20 și 26 iulie ediția cu numărul 25. Iar speranța este ca la edițiile viitoare ale „Dedeman & Simbra Trophy”, să vedem pe tabloul principal și jucători care au avut ca rampă de lansare Trofeul Cybernet Audi Center.

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Rezultatele ediției a șasea a Trofeului Cybernet Audi Center

10 ani feminin/ clasament final : 1) Eva Tănasă (ACS Tenis Tomești), 2) Alexandra Bălănici (ACS Tenis Tomești), 3) Ema Gabriela Lepădatu (CSM Roman), 4) Karina Anastasia Țarălungă (ACS Moldosport Bacău).

10 ani masculin/ clasament final : 1) Gabriel Milan Miclăuș (ACS Moldosport Bacău), 2) Luca Țiganuc (CSM Roman), 3) Ștefan Călin Luca (CSM Roman), 4) David Alexandru Volmer (CSM Onești).

14 ani feminin/finala pentru locul 1 : Sofia Patricia Preda (SCM Bacău)- Andra Ioana Ipate (ACS Moldosport Bacău) 7-5, 6-1.

14 ani masculin/ clasament final: 1) Carol Darie Avorniciței (ACS Tenis Challenge Bacău), 2) Vlad Andrei Năstăsie (CS Tennis Aces Brașov), 3) Rareș Alexandru Tănăsele (Giglio Iași), 4) Rareș Clapa (CSM Roman).

Senioare/ clasament final : Ilinca Drăgan (ACS Lilieci), 2) Sarah Maria Dănilă (Unirea Iași), 3) Sofia Tomescu (ACS TCC 2018), 4) Teodora Dimulescu (ASTC Bistrița Bacău).