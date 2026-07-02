Dan Verona, poetul care și-a început drumul la Orfelinatul din Târgu Ocna. Un destin literar la 79 de ani

Poetul, prozatorul și traducătorul Dan Verona a împlinit, la 1 iulie, vârsta de 79 de ani, prilej de a rememora destinul unuia dintre cei mai sensibili și originali autori ai literaturii române contemporane.

Viața lui Dan Verona a fost marcată încă din copilărie de încercări grele. Rămas de timpuriu fără părinți, viitorul scriitor a fost instituționalizat la Orfelinatul din Târgu Ocna, loc care avea să reprezinte unul dintre primele repere ale unei existențe în care literatura a devenit refugiu, vocație și mod de a înțelege lumea.

Dincolo de dificultățile începutului de drum, Dan Verona și-a construit o carieră literară solidă. În anul 1974 a devenit membru al Uniunea Scriitorilor din România, recunoaștere a valorii operei sale poetice.

După 1990, activitatea sa s-a diversificat. A publicat constant în presa literară și a realizat pentru radio și televiziune traduceri din creația unor mari poeți mistici ai lumii, preocupare care avea să-i definească o parte importantă a parcursului intelectual.

De-a lungul anilor, Dan Verona s-a dedicat studierii poeziei religioase din numeroase culturi și tradiții spirituale, căutând în marile texte mistice răspunsuri la întrebările despre credință, existență și condiția umană. Această pasiune se reflectă atât în traducerile sale, cât și în propria creație poetică, caracterizată printr-o puternică dimensiune meditativă și spirituală.

Opera sa a depășit granițele României. Poemele lui Dan Verona au fost traduse și publicate în Marea Britanie, Franța, Germania, Statele Unite ale Americii, fosta Iugoslavie, Polonia, Ungaria și Egipt, confirmând interesul pe care creația sa l-a stârnit în spațiul internațional.

Pentru comunitatea din Târgu Ocna, numele lui Dan Verona păstrează și o semnificație aparte. Înainte de a deveni unul dintre poeții reprezentativi ai generației sale, el a fost copilul care și-a petrecut anii formativi în orfelinatul orașului, transformând o copilărie marcată de lipsuri într-un parcurs literar remarcabil.

La împlinirea vârstei de 79 de ani, Dan Verona rămâne un autor care a demonstrat că destinul nu este întotdeauna hotărât de începuturile vieții, ci și de puterea de a transforma suferința în creație și de a găsi, prin poezie, un drum spre universal.

La mulți ani, Dan Verona!