Acțiune ROADPOL în județul Bacău. Șofer surprins cu 124 km/h în localitatea Sascut

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău desfășoară, în perioada 29 iunie – 5 iulie, acțiuni pentru verificarea respectării limitelor legale de viteză, în cadrul operațiunii europene SPEED, organizată sub egida ROADPOL.

Potrivit IPJ Bacău, controalele vizează cu prioritate drumurile intens circulate din județ, iar echipajele folosesc aparatele de măsurare a vitezei și urmăresc prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive.

În timpul acțiunilor, polițiștii au depistat un bărbat de 38 de ani care conducea un autoturism cu viteza de 124 km/h pe DN 2, în localitatea Sascut.

Șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 2.162,5 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile.

Reprezentanții Poliției reamintesc că nerespectarea regimului legal de viteză reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave și recomandă conducătorilor auto să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și de trafic.